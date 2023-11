Heute im TV: Legendäre Fantasy-Katastrophe, die eine der besten Superhelden-Reihen ruiniert hat

Am Mittwoch läuft ein Superhelden-Fantasy-Abenteuer-Mix im TV, der auf einer der besten Comic-Reihen basiert. Das Resultat enttäuschte auf ganzer Linie.

Bevor Superhelden-Filme spätestens mit dem Marvel Cinematic Universe das Kino dominiert haben, waren viele Comic-Adaptionen mehr als unausgereift oder komplett enttäuschend. Ein besonders bitteres Beispiel ist Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen von 2003, der am Mittwoch von NITRO ausgestrahlt wird. Die Superhelden-Verfilmung mit grandioser Vorlage und Star-Power wurde zum Debakel.

Das ist die Handlung von Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen

Die Story der Comic-Adaption spielt gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wo Allan Quatermain (Sean Connery) Kult-Figuren aus der Literatur wie Captain Nemo, Tom Sawyer, Dorian Gray und Dr. Jekyll & Mr. Hyde als Superhelden-Team versammeln will. Gemeinsam sollen sie gegen den Bösewicht Das Phantom kämpfen, der Venedig zerstören will.

Superhelden-Debakel scheiterte auf fast allen Ebenen

Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen wurde der populären Comic-Vorlage kaum gerecht und geriet eher zum unausgegorenen Genre-Mix, der heute vor allem durch die schlecht gealterten CGI-Effekte auffällt. An den weltweiten Kinokassen spielte der Fantasy-Blockbuster mit einem Budget von 78 Millionen Dollar laut Box Office Mojo knapp 180 Millionen Dollar ein. Kein Desaster, aber weit unter den kommerziellen Erwartungen.

Außerdem markiert Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen den letzten Leinwandauftritt von James Bond-Legende Sean Connery. Seine Rolle in der Superhelden-Verfilmung wird nach dem Tod des Stars im Jahr 2020 eher unter den Teppich gekehrt.

Wann läuft der Fantasy-Flop Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen im TV?

NITRO strahlt den gescheiterten Superhelden-Blockbuster am 1. November um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen jederzeit im Disney+-Abo streamen. *

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

