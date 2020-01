Die Top 20 der besten Filme 2019 des Moviepilot-Teams

Ad Astra oder Once Upon a Time in Hollywood? Joker oder Systemsprenger? Das Team von Moviepilot hat die Top 20 der besten Filme des Jahres 2019 gewählt.

Es war ein knappes Rennen. Ein doppelter Brad Pitt und gleich zwei südkoreanische Filme wechselten sich bei der Auswertung der Top 20 der besten Filme des Jahres 2019 ständig auf Platz 1 ab. Vergangenes Jahr lagen noch mehr als 30 Punkte zwischen dem Erstplatzierten (Call Me By Your Name) und dessen Verfolger (Roma). Dieses Jahr sind es nur noch 11.

Nachdem wir euch die Top 10-Liste nach Community-Bewertungen präsentiert haben, findet ihr hier traditionsgemäß die besten Filme des Jahres auserwählt vom Moviepilot-Team. Vielleicht findet ihr die ein oder andere Empfehlung oder aber einen Stirnrunzler. Dann schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

Wie kommt die Liste der besten Filme zustande?

16 Mitarbeiter des Moviepilot-Teams haben Listen mit ihren 10 besten Filmen des Jahres eingereicht. Bei der Auswertung gab es ein paar Regeln:

Es galten nur deutsche Kino-, Direct-to-DVD- oder -VoD-Starts von Spielfilmen im Jahr 2019. Premieren bei Festivals oder ausländischen Streaming-Seiten wurden nicht zugelassen (Beispiel: Netflix DE ging, Netflix US nicht).

Die Liste der 10 Filme musste von Platz 1 bis 10 angeordnet werden, wobei Platz 1 in der Auswertung 10 Punkte erhält, Platz 2 nur noch 9, und so weiter.

Bei der Auswertung der Gesamtliste zählten im Zweifelsfall außerdem die Anzahl der Nennungen des Films und die Anzahl der Platz-1-Nennungen.

Die Einzellisten der Teilnehmer findet ihr auf der letzten Seite dieses Artikels.



Hört die Spezialfolge unseres Podcasts über die besten Filme 2019:

Patrick, Andrea, Jenny und Ines sprechen über die besten Filme des Jahres in der aktuellen Folge von Streamgestöber. Diese wurde übrigens vor dem Start von Star Wars 9 aufgenommen. Wir diskutieren Trends des Kinojahres, das Streaming-Angebot und unsere persönlichen Film-Favoriten 2019. Viel Spaß beim Hören!



Was waren eure besten Filme des Jahres 2019? Schreibt eure Top 10 in die Kommentare!