Mit Netflix und Joker: Die 10 besten Filme 2019

Zu den besten Filmen der Moviepiloten zählt 2019 nicht nur die typische Hollywood-Kost. Auch Netflix hat es in die diesjährige Top-Liste geschafft. Den 1. Platz sicherte sich jedoch ein Film aus Südkorea.

Das Jahr 2019 brachte wieder zahlreiche Rekorde in der Filmlandschaft hervor. Allein Disney knackte mit seinen Filmen gleich 6 Mal die Marke von 1 Milliarde Dollar und verdiente zusätzlich noch an Spider-Man: Far From Home mit. Der Mega-Blockbuster Avengers 4: Endgame eroberte sogar die Spitze als erfolgreichster Film überhaupt.

Die nachfolgende Liste mit den besten Filmen 2019 beweist dabei aber vor allem eins: Der erfolgreichste Film muss nicht zwangsläufig auch der beste sein.

Wie kommt die Top 10 der besten Filme 2019 zustande?

Wie auch bei der Liste der schlechtesten Filme 2019 setzt sich diese aus euren Bewertungen zusammen. Dazu haben wir uns alle Filme angeschaut, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 in Deutschland erschienen sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Kino-, DVD-, oder VoD-Start handelt, entscheidend ist die Erstveröffentlichung.

Wichtig: Damit die Liste auch eine gewisse Aussagekraft vorweisen kann, haben wir nur Filme berücksichtigt, die mindestens 25 Bewertungen haben. Die folgende Liste basiert auf unseren Daten vom 20. Dezember 2019.

Welcher ist der beste Film, den ihr 2019 gesehen habt?