Nach 274 Serienkillern kehrt die ultimative Serienkiller-Serie heute mit drei Änderungen bei Disney+ zurück

Criminal Minds hat sich in 15 Staffeln ein gewaltiges Serienkiller-Universum aufgebaut. Bei Disney+ gibt es ab sofort die 16. Staffel zu sehen, die nicht nur den Serien-Namen, sondern auch das Konzept ändert.

Criminal Minds ist unbestreitbar die größte Serienkiller-Serie, und verstörend obendrein. So verstörend, dass der originale Hauptdarsteller Mandy Patinkin in der 3. Staffel ausstieg, um sich psychisch davon zu erholen. Diese Nachricht von Deadline vor 11 Jahren schadete der Serie allerdings nicht – im Gegenteil.

Ab sofort gibt es die neuste, 16. Staffel namens Criminal Minds: Evolution in Deutschland bei Disney+ zu streamen * und sie verbessert ein paar wichtige Punkte.



Die größte Serienkiller-Serie kehrt bei Disney+ zurück: In Staffel 16 ändern sich 3 wichtige Dinge

Criminal Minds ist trotz einiger Cast-Wechsel und dem eigentlichen Serienfinale vor drei Jahren nicht totzukriegen. In 324 Folgen versuchte eine FBI-Einheit insgesamt 274 Serienkiller zu fassen, indem sie ihre verstörende Psyche zu verstehen versucht.

Nach 15 Staffeln ging die Serienkiller-Serie beim Originalsender CBS zu Ende. Die Streaming-Plattform Paramount+ belebte die erfolgreiche Marke letztes Jahr neu und verändert drei wichtige Dinge.

Criminal Minds Staffel 16 bekommt einen neuen Titel

Criminal Minds: Evolution ist gleichzeitig die 16. Staffel der Originalserie und ein Revival. Anders als beispielsweise das Serienkiller-Revival Dexter: New Blood kehrt für Criminal Minds: Evolution fast der gesamte Haupt-Cast um David Rossi (Joe Mantegna) und Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) zurück. Und wir bewegen uns größtenteils im gewohnten Umfeld.

Paramount+ Criminal Minds: Evolution

Criminal Minds: Evolution legt noch mehr Fokus auf das Privatleben

Der Serienkiller-Thriller war schon immer gut darin, das FBI-Team nahbar und sympathisch zu gestalten. Das Revival geht noch einen Schritt weiter und taucht tiefer ins Leben der Hauptfiguren außerhalb des FBI ein. Wir folgen Garcia bei ihrer erfolgreichen, neuen Karriere und lernen einiges über die Ehe von J.J. (A.J. Cook) und Will (Josh Stewart).

Criminal Minds Staffel 16 hat einen Staffel-übergreifenden Serienkiller

Keine Sorge, es wird wie gewohnt in jeder Folge einen Fall-der-Woche-Serienkiller geben, so wie in den letzten 15 Jahren. Die Neuheit: Alle Fälle hängen mit einem einzigen Mastermind zusammen, auf dessen Spur sich unsere Ermittler:innen die ganze Staffel über befinden.

Mehr Serienkiller-Film-Tipps:

Podcast-Tipp: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Disney+, Netflix und mehr

Ihr braucht zusätzlich zu Criminal Minds: Evolution noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr ab Juni 2023 bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.