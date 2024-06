Nur 6 Monate nach Kinostart: Genialer Sci-Fi-Kracher ist seit Samstag bei Netflix und viel zu wenige schauen ihn

Einer der besten Filme 2023 ist seit wenigen Tagen bei Netflix zu streamen, doch das Sci-Fi-Spektakel hat es noch nicht einmal unter die Top 10 geschafft. Wir empfehlen es nachdrücklich!

Genau 6 Monate nach dem deutschen Kinostart könnt ihr seit dem 1. Juni 2024 den großartigen Monster-Kracher Godzilla Minus One von Takashi Yamazaki bei Netflix streamen. Wir legen euch das emotionale Sci-Fi-Spektakel wärmstens ans Herz.

Darum geht's im Sci-Fi-Hit Godzilla Minus One

Vorwissen zur Godzilla-Reihe braucht es nicht bei dem neusten Bombast aus Japan. Natürlich hilft es, die Hintergründe der Plasma-sprühenden Riesenechse zu kennen – immerhin ist es der 33. japanische Godzilla-Film. Aber er kann als Historienfilm, Kriegs-Drama und Monster-Metapher auch bestens für sich alleine stehen.

In Godzilla Minus One wird eine ganz neue Geschichte erzählt, die in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist. Es geht um den Kamikaze-Pilot Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), der wegen seines angeblich kaputten Fliegers auf einer Insel-Basis landet. Sein Verrat wird erkannt, doch eine Konsequenz bleibt aufgrund des nahenden Kriegs-Endes aus.

Universal Godzilla ist auch im Wasser eine Vernichtungsmaschine

In dieser Nacht sucht Godzilla die Insel heim und Kōichi schafft es trotz guter Gelegenheit nicht, das Ungetüm zu töten – fast alle außer Kōichi sterben auf der Insel. Das Trauma und die erdrückende Schuld plagen ihn fortan, als er versucht, nach dem Krieg über die Runden zu kommen. Er nimmt eine Frau mit verwaistem Baby bei sich auf, zwingt sich aber selbst regelrecht, unglücklich zu sein.

Bald sieht er eine Chance, sich gemeinsam mit anderen Kriegs-Veteranen bei Godzilla zu rächen und so mit dem Krieg endlich abschließen zu können.

Godzilla Minus One ist einer der besten Filme 2023, aber kaum jemand streamt ihn bei Netflix

Schon seit Samstag ist der neuste Godzilla-Film bei Netflix, doch er hat es übers Wochenende nicht einmal in die Top 10 geschafft. Netflix hält die Abonnent:innen mit den Top 10-Listen für die meistgestreamten Serien und Filme des Tages in der App selbst auf dem Laufenden. Den 2023er-Kritiken- und Kinokassen-Hit hat aber scheinbar kaum jemand auf dem Schirm. Stattdessen tummeln sich die Bewertungs-Flops Atlas und Sniper: Rogue Mission und der Mittelmaß-Krimi Farben des Bösen: Rot auf den vorderen Plätzen.

Nicht nur bei mir und der Moviepilot-Redaktion, auch bei euch war Godzilla Minus One 2023 einer der beliebtesten Filme. Im großen Community-Ranking landete der Monster-Film sogar auf Platz 2 der besten Filme 2023. Die Moviepilot- und FILMSTARTS-Redaktionen wählten den Sci-Fi-Erfolg auf Platz 18 aller Filme des Jahres 2023. Bei dem Kritiken-Aggregator Metacritic überzeugt er mit ungewöhnlich hohen 81 von 100 Punkten.

Was macht Godzilla Minus One so gut? Der neuste Godzilla-Film ist eine einzigartige Mischung aus Kriegs-Aufarbeitung, Trauma-Bewältigung und modernster Effekte. Für die ungewöhnlich plastischen visuellen Effekte gab es für Godzilla Minus One sogar einen Oscar. Die großfüßige Riesenechse darf dabei vor allem für die schrecklichen Erfahrungen im Krieg selbst stehen und wandelt ohne Eigeninteresse, aber mit maximaler Zerstörungsgewalt, durch das Leben von Millionen Japaner:innen.

Für Christopher Cruz vom Rolling Stone ist es der beste Godzilla-Film seit Dekaden und er bringt die Leistung von Filmemacher Takashi Yamazaki auf den Punkt:

Es ist ein Zeugnis für Yamazakis herausragendes Werk als Regisseur und Drehbuchschreiber, dass sich Godzilla Minus One in erster Linie wie ein Kriegs-Charakterdrama anfühlt und in zweiter Linie wie ein Kaiju-Film.

Tränen und große Emotionen am Ende sind garantiert! Ihr könnt Godzilla Minus One ab sofort auf Netflix streamen.