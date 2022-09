Die vielen neuen Kinder in House of the Dragon erklärt: Das sind die wahren Väter von Jacaerys, Aegon und Co.

House of the Dragon springt in Folge 6 zehn Jahre in die Zukunft. Rhaenyra und Alicent haben mehrere blonde und braunhaarige Kinder. Welche gibt es und wer sind ihre Väter?

Folge 6 von House of the Dragon wartet mit dem bisher größten Zeitsprung der Fantasy-Serie auf. Ganze 10 Jahre werden übersprungen, was vor allem eine Konsequenz hat: Es gibt viele neue Gesichter.

Rhaenyra (Emma D'Arcy) und Alicent (Olivia Cooke) werden beispielsweise von neuen Stars verkörpert. Für die größere Verwirrung sorgt aber ihr Nachwuchs. Sowohl die Targaryen-Prinzessin als auch die Königin haben mittlerweile mehrere Kinder, und Onkel Daemon (Matt Smith) ist auch nicht untätig geblieben. Hier erklären wir die Elternschaft der vielen neuen Kinder in House of the Dragon, denn bei manchen ist das bitter nötig.

Ihr erfahrt: Name, Eltern und ungefähres Alter der Kinder sowie die Drachen, die sie reiten. Stand: Folge 6 der Fantasy-Serie

Das sind die Kinder von Prinzessin Rhaenyra in House of the Dragon:

Jacaerys Velaryon – Rhaenyras ältester Sohn

© HBO Jacaerys

Jacaerys (Leo Hart) ist Rhaenyras ältester Sohn aus der Ehe mit Laenor Velaryon. Da er im Gegensatz zu Mutter und Vater braune Haare hat und auch sonst nicht wie ein stereotyper Targaryen aussieht, wird seine Vaterschaft von den Grünen am Hof in Frage gestellt. Nach Rhaenyra seht er an der zweiten Stelle in der Thronfolge.

Vater: umstritten, vermutlich Harwin Strong

umstritten, vermutlich Harwin Strong Spitzname: Jace

Jace Drache: Vermax

Vermax Alter: Zwischen 7 und 10 Jahren

Lucerys Velaryon – Ihr zweiter Sohn

© HBO Lucerys

In der Vorlage von George R.R. Martin ist Lucerys a.k.a. Luke (Harvey Sadler) ein Jahr jünger als sein Bruder Jacaerys. Auch Luke hat kaum Ähnlichkeit zu seinem Vater Laenor.

Vater: umstritten, vermutlich Harwin Strong

umstritten, vermutlich Harwin Strong Spitzname: Luke

Luke Drache: Arrax

Arrax Alter: Zwischen 6 und 9 Jahren

Joffrey Velaryon – Das neuste Mitglied von Rhaenyras Familie

© HBO Joffrey in den Armen seines mutmaßlichen Vaters

Joffrey gehört eine der einprägsamsten Szenen von House of the Dragon: Im Auftakt von Episode 6 wird er geboren und muss von seiner noch blutenden Mutter zur Königin getragen werden. Für Game of Thrones-Fans hat sein Name eine negative Bedeutung, aber in House of the Dragon erinnert "Joffrey" an den verstorbenen Liebhaber von Laenor, der von Criston Cole bzw. Kriston Kraut ermordet wurde.

Vater: umstritten, vermutlich Harwin Strong

umstritten, vermutlich Harwin Strong Spitzname: Joff

Joff Drache: nicht bekannt

nicht bekannt Alter: neugeboren

Das sind die Kinder von Königin Alicent:

Aegon Targaryen – Alicents und Viserys' ältester Sohn

© HBO Aegon

Geht es nach seiner Mutter, ist Aegon (Ty Tennant) der rechtmäßige Thronfolger, da er im Gegensatz zu seinen Cousins kein Bastard ist, sondern der legitime, älteste Sohn des Königs Viserys. Aegon allerdings verbringt seine Freizeit nicht mit Intrigen, sondern mit Selbstbefriedigung im Sonnenschein. Wer kann es ihm verübeln?

Vater: König Viserys I. Targaryen

König Viserys I. Targaryen Drache: Sunfyre / Sonnfeuer

Sunfyre / Sonnfeuer Alter: 15 bis 16 Jahre

Helaena Targaryen – Alicents älteste Tochter

© HBO Helaena Targaryen

Die stille Helaena (Evie Allen) ist das zweiälteste Kind der Königin und kann mit deren Machtspielen ebenfalls nicht viel anfangen. Sie sammelt lieber Insekten und bildet sich über die Anatomie von Tausendfüßlern weiter.

Vater: König Viserys I. Targaryen

König Viserys I. Targaryen Drache: Dreamfyre / Traumfeuer

Dreamfyre / Traumfeuer Alter: ca. 13 Jahre

Aemond Targaryen – Der jüngste Sohn der Königin

© HBO Aemond

Aemond (Leo Ashton) wird sowohl von seinem älteren Bruder Aegon als auch von seinen Cousins gehänselt, unter anderem weil er noch keinen eigenen Drachen hat. Das ändert nichts daran, dass es ihn unaufhörlich zu den feurigen Wesen in der Drachengrube hinzieht.

Vater: König Viserys I. Targaryen

König Viserys I. Targaryen Drache: keiner

keiner Alter: ca. 12 Jahre

Das sind die Kinder von Daemon Targaryen und Laena Velaryon

Rhaenyras Onkel Daemon (Matt Smith) war seit zehn Jahren nicht mehr am Hof und hat in der Zwischenzeit eine Familie mit Laena Velaryon (Nanna Blondell) gegründet, der Tochter von Corlys und Rhaenys Velaryon. Gemeinsam ziehen sie von Hof zu Hof und halten sich in Pentos auf, einer der freien Städte auf dem Kontinent Essos, als wir sie wiedersehen. Zur Einordnung: Pentos ist die Stadt, wo die Hochzeit von Khal Drogo und Daenerys in der 1. Staffel von Game of Thrones geplant wird.

Baela Targaryen – die ältere Zwillingstochter

© HBO Baela

Zwei Zwillingstöchter haben Daemon und Laena mittlerweile, die ältere davon ist Baela

(Shani Smethhurst).

Eltern: Daemon Targaryen und Laena Velayron

Daemon Targaryen und Laena Velayron Drache: Moondancer / Mondtänzerin

Moondancer / Mondtänzerin Alter: zwischen 7 und 10 Jahre

Rhaena – die jüngere Zwillingstochter

© HBO Rhaena

Die jüngere Zwillingstochter der beiden ist Rhaena (Eva Ossei-Gerning), die mit ihrer Mutter in Folge 6 das Gespräch über ihr Drachenei führt, das nicht schlüpfen will.

Eltern: Daemon Targaryen und Laena Velayron

Daemon Targaryen und Laena Velayron Drache: keiner

keiner Alter: zwischen 7 und 10 Jahre

Und hier sind zum Vergleich nochmal einige der Kinderstars bei der Premiere von House of the Dragon in London:

An die Gesichter sollte man sich übrigens nicht gewöhnen. Und das ist kein Spoiler. Denn sie alle werden im Verlauf der kommenden Episoden nochmal durch ältere Schauspielende ersetzt.