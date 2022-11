Die vielleicht beste Actiontrilogie des letzten Jahrzehnts erscheint heute erstmals im extrem schönen Steelbook

Alle Action-Fans können sich jetzt ein limitiertes Steelbook mit der John Wick-Trilogie sichern. Das Sammlerstück ist extrem schick und bringt euch die Reihe in technisch brillantem 4K.

Bevor John Wick: Kapitel 4 im kommenden Jahr endlich ins Kino kommt, können sich alle Fans der Keanu Reeves-Reihe jetzt ein neues Sammlerstück sichern. Bei Amazon sind die bisherigen drei Teile exklusiv in einem limitierten 4K-Steelbook verfügbar, das extrem schick daherkommt.

Schaut hier noch einen Trailer zu John Wick 4:

John Wick 4 - Trailer (English) HD

Die John Wick-Reihe ist ein Traum für Action-Fans

Mit dem getöteten Hund von John Wick fing 2014 alles an. Der Verlust des geliebten Tieres trieb den Ex-Auftragskiller in einen blutigen Racherausch, der zum erfolgreichen Franchise wurde. Grund dafür ist nicht nur die fantastische Ausstrahlung von Keanu Reeves in der Titelrolle. Die John Wick-Teile übertrumpfen sich vor allem von Film zu Film selbst mit brachialen und gleichzeitig extrem stilvollen Action-Choreografien.

© Amazon John Wick 1-3-Steelbook

Am 23. März 2023 erscheint dann endlich John Wick 4 im Kino. In der Handlung der kommenden Fortsetzung soll es die Kultfigur mit dem bisher härtesten Gegner zu tun bekommen, während der Preis auf seinen Kopf immer weiter wächst.



