Heute ungeschnitten im TV: Ein Tarantino-Horrorfilm, der wegen blutiger Gewalt 20 Jahre auf dem Index stand

Quentin Tarantino und Robert Rodriguez brachten 1996 einen Horrorfilm ins Kino, der 20 Jahre lang nicht in Deutschland gezeigt werden durfte. Heute läuft er im TV.

Quentin Tarantinos Umgang mit Gewalt ist für so manchen Magen zu viel. Nicht allerdings für Regisseur und Mitstreiter Robert Rodriguez (Desperado), der dessen Drehbuch zu From Dusk Till Dawn 1996 ins Kino brachte. Die deutsche BPjS war weniger verständnisvoll. Von 1997 bis 2017 war die ungeschnittene Version des Horrorfilms im Fernsehen verboten. Heute läuft sie im TV.



Im TV: Tarantinos Horror-Kult begründete ein ganzes Franchise

Allein mit Blick auf die Story von From Dusk till Dawn kann man sich keine anderen Verantwortlichen als Tarantino und Rodriguez vorstellen. Dort entführen die mörderischen Brüder Seth (George Clooney) und Richard Gecko (Tarantino) eine dreiköpfige Familie (Harvey Keitel, Juliette Lewis und Ernest Liu) und fliehen in deren Wohnwagen vor dem Gesetz. Kurz hinter der mexikanischen Grenze erreichen sie eine Bar mit dem poetischen Namen Titty Twister. Und ab hier gibt der Film erst so richtig Vollgas.

© Universum Film Quentin Tarantino und Salma Hayeks Fuß in From Dusk till Dawn

Es gibt Horror-Kreaturen, Tarantino als psychopathischen Frauenmörder, ein Biker mit Schusswaffen im Schritt und Salma Hayek in einer der berühmtesten Tanzszenen der Filmgeschichte. Selten mag der Aufstieg eines Films zum Kult im Nachhinein weniger überraschen, ebenso wenig wie die humorlose Reaktion deutscher Jugendschützer.

Auf dem Kultstatus des Films wurde über die Jahre ein ganzes Franchise gebaut. Neben den zwei losen Fortsetzungen From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money und From Dusk Till Dawn 3: The Hangman's Daughter liefen ab 2014 drei Staffeln der Serie From Dusk Till Dawn: The Series. Ein vierter Film ist seit mehr als 10 Jahren in der Versenkung verschwunden.

Wann läuft der Tarantino-Horror From Dusk till Dawn im TV?

From Dusk till Dawn läuft am heutigen Freitag, den 25. November 2022, um 23.20 Uhr auf ProSieben. Es handelt sich um die ungeschnittene Fassung des Films, die seit 2017 im Nachtprogramm deutscher TV-Sender gezeigt werden darf.

Im TV verpasst? From Dusk till Dawn bei Amazon kaufen oder leihen *

Die 10 besten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Vor dem Ende des Streaming-Jahres stellen wir euch nochmal 10 kommende Titel vor, auf die wir uns 2022 am meisten freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir unter anderem über Guillermo del Toros düstere neue Pinocchio-Version, das Will Smith-Comeback Emancipation, das Knives Out-Sequel Glass Onion mit Daniel Craig und den Horror-Hype Barbarian.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von From Dusk till Dawn?