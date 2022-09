Die wichtigsten Begriffe aus Cyberpunk: Edgerunners erklärt – von Cyberpsycho bis Braindance

Mit Cyberpunk: Edgerunners liefert Netflix ultrabrutalen Anime-Nachschub für Sci-Fi-Begeisterte. Mit unserem Guide versteht ihr, wie Night City ticket – ganz ohne die Videospielvorlage zu kennen.

Seit dem 13. September gibts bei Netflix Nachschub für Anime- UND Videospiel-Fans: Cyberpunk: Edgerunners. Wenn euch bestimmte Teile der Sci-Fi-Serie bekannt vorkommen, ist das kein Zufall – die Geschichte um den Teenager David, der durch Implantate zum übermächtigen Söldner aufsteigt, spielt in der Welt des Videospiels Cyberpunk 2077 von CD Projekt RED, die Edgerunners mitproduziert haben. (Das Videospiel wiederum basiert auf dem Rollenspiel Cyberpunk 2020.)

Die Anime-Serie von Studio Trigger ist allerdings auch perfekte Unterhaltung für Personen, die die Vorlage nicht kennen. Wir erklären euch, was ihr wissen müsst, um die 10 Episoden zu verstehen.

Cyberpsychos? Braindances?! Das steckt hinter den wichtigsten Begriffen aus Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners erinnert optisch an Genre-Klassiker wie Ghost in the Shell, überzeugt aber auch mit fantastischem Soundtrack und jeder Menge Gewalt. Die perfekte Anime-Serie für Sci-Fi-Fans – auch für Leute, die vorher noch nie von Night City gehört haben. Trotzdem gibt es bestimmte Begriffe und Organisationen, die in der Welt eine große Rolle spielen und in der Serie selbst nicht immer ausführlich erklärt werden.

Was sind Edgerunner und Netrunner?

Edgerunner aka Cyberpunks wie David sind die Söldner:innen von Night City. Sie nehmen Aufträge entgegen und arbeiten dabei immer wieder jenseits der Legalität. Dabei verlassen sie sich auf weitreichende technische Optimierung ihrer Körper, durch die sie zum Nahkampf-Profi, zur Waffen-Expertin oder zum Netrunner werden, vor denen kein System sicher ist.



Netrunner sind darauf spezialisiert, Systeme und Personen (!) zu hacken. Dafür haben sie spezielle Implantate und sogenannte Cyberdecks, mit denen sie sich in den Cyberspace einwählen können. Während sich Netrunner in ein humanes oder technisches System einhacken oder per Kabel an ein Netzwerk angeschlossen werden, muss ihr Körper gekühlt werden. Dafür gibt es bestimmte Anzüge, ein Eisbad tut es aber auch.

Wie wird man zum Cyberpsycho?

Den eigenen Körper zu modifizieren, ist in der Welt von Cyberpunk ganz normal. Das verleiht übermenschliche Fähigkeiten und macht Personen z.B. stärker, schneller oder verwandelt ihre Augen in Kameras. Wer zu viele Implantate hat, ist allerdings nicht nur anfälliger für Hacker-Angriffe. Er läuft auch Gefahr, seine Menschlichkeit zu verlieren, Wahnvorstellungen zu bekommen und in unkontrollierte Raserei zu verfallen – die je nach Ausrichtung der kybernetischen Implantate wahnsinnig gefährlich werden kann. In diesem Zustand ist die Person mehr Maschine als Mensch und sieht andere Personen nicht nur als unterlegene, wertlose Lebensform, sondern auch als Feinde.

Insbesondere Menschen mit wenig Empathie für andere oder bereits existierenden mentalen Erkrankungen sind anfällig für eine Cyberpsychose. Ein offizielles Heilmittel für den Fall, dass eine Cyberpsychose eintritt, gibt es nicht. Allerdings können Cyberpunks nach Eingriffen Medikamente nehmen, die die humanen Teile ihres Körpers davor schützen, von den künstlichen Implantaten übernommen zu werden.

Was tun Fixer und Ripperdocs?

Fixer sind die Personen, ohne die in der Unterwelt von Night City nichts läuft und kontrollieren den Schwarzmarkt. Sie vermitteln mal mehr, mal weniger halbseidene Aufträge an Kleinkriminelle und professionelle Söldner:innen, sind dabei aber selbst nur Mittelsmänner (beziehungsweise -frauen) und arbeiten häufig auch für prominente Auftraggebende, die lieber anonym bleiben wollen.

Ripperdocs agieren ebenfalls primär im Verborgenen. Sie installieren Cyberware in menschliche Körper, ohne dass die Behörden davon Wind bekommen müssen. Ihre "Kliniken" erinnern demzufolge mehr an unhygienische Hinterzimmer als an sterile OP-Räume.

© Netflix David (links) lernt durch Lucy (rechts) eine ganz neue Seite von Night City kennen

Was steckt hinter den Organisationen Arasaka, Militech und NetWatch?

Arasaka ist der größte und mächtigste Konzern der Sci-Fi-Dystopie. Das japanische Unternehmen stellt nicht nur kybernetische Implantate und Waffen her, sondern hat seine Finger auch im Bankenwesen und beim Thema Sicherheit im Spiel. Wer es als Angestellte:r bei Arasaka schafft, gehört zur Oberschicht Night Citys. Die Plätze an der Akademie des Unternehmens sind dementsprechend heiß begehrt.

Militech ist in Sachen Waffenproduktion und Herstellung militärischer Einsatzfahrzeuge der größte Konkurrent von Arasaka. Das Unternehmen unterhält außerdem eine Art käufliche Privatarmee.

NetWatch hingegen ist ist eine Art Polizei des Cyberspace. Die Organisation unterbindet und verfolgt illegale Aktivitäten im Netz und arbeitet dazu auch immer wieder mit großen Unternehmen zusammen.

Was ist ein Braindance?

Ein Braindance ist in der Welt von Cyberpunk das, was für uns eine Erfahrung mit einer Virtual Reality-Brille ist – nur viel, viel fortgeschrittener. Braindances versetzen den Nutzer oder die Nutzerin nicht nur visuell in eine Situation, die vorher durch die Augen eines anderen aufgezeichnet wurde. Sie fühlen auch das, was die Person in jenem Moment gefühlt hat.

In Night City sind deswegen insbesondere pornografische Braindances beliebt, es geht aber auch noch deutlich abgründiger, wie Cyberpunk: Edgerunners beweist.

