Die wichtigsten Erklärungen zu Wer hat Sara ermordet Staffel 2: Nach diesem Ende muss die 3. Staffel kommen

Die 2. Staffel der Netflix-Serie Wer hat Sara ermordet liefert viele Antworten. Das Ende aber hebt die Handlung auf eine neue Ebene. Staffel 3 ist unausweichlich.

Spoiler zu Wer hat Sara ermordet Staffel 2: Die 2. Staffel der Erfolgsserie Wer hat Sara ermordet? ist heute bei Netflix gelandet und wir haben sie bereits gesehen. Die nächste Runde des Krimi löst ihre Versprechen ein, teilweise. Es gibt Antworten - aber nicht auf die wichtigste Frage überhaupt: Wer ist der Mörder oder die Mörderin von Sara?

Das erwartet euch in diesem Artikel zu Netflix Wer hat Sara ermordet? Staffel 2

Ein Überblick zu den wichtigsten, finalen Auflösungen, die Staffel 2 bietet .

. Außerdem beleuchten wir das schockierende Ende der 2. Staffel.

Wir spekulieren über die 3. Staffel, die unausweichlich scheint.

Wir konzentrieren uns vollständig auf die für die Mordaufklärung relevanten Informationen und Enthüllungen. Natürlich ist die Staffel vollgestopft mit weiteren Wendungen.

Das ist die tote Person im Garten

Bei dem Skelett im Garten von Alex (Manolo Cardona) handelt es sich um um Saras Vater Abel Martínez, getötet von Cesár, womit sich eine beliebte Fan-Theorie exakt bewahrheitet. Abel ist ein Sexualstraftäter, den Sara in einer Psychiatrie aufsucht. Er hat neben Saras Mutter weitere Frauen unfreiwillig geschwängert.

Saras verborgene Vergangenheit und ihr Vater

Sara (Ximena Lamadrid) leidet unter (berechtigtem) Verfolgungswahn und angeblich unter Schizophrenie. Sara hat mindestens zwei Schwestern, die alle von dem Vergewaltiger Abel abstammen: Marifer und Clara (die Leihmutter von Lorenzo und José Maria)

Die Rolle des mysteriösen Nicandro

Endlich haben wir ein Gesicht zu Nicandro, die größtenteils unbekannte weitere Person, die bei dem Tod von Sara auf dem Boot anwesend war. Es stellt sich heraus, dass Nicandro und Sara ein Geschäfts- und Liebesverhältnis unterhielten. Sie verkauften gemeinsam Drogen.

Who killed Sara? - S02 Trailer (Spanish) HD

In der Gegenwart macht Nicandro gemeinsame Sache mit Marifer und Clara. Er wollte Rache an Sara. Nicandros Rolle in diesem Spiel ist allerdings größer als die eines einfachen Racheengels. In dieses Thema steigen wir weiter unten ein.

Die Rolle von Elroy und Cesar

Elroy (Héctor Jimenez) ist nicht der Mörder von Sara, sein schlechtes Gewissen hielt ihn von der Tat letztlich ab. Auch Cesár (Ginés García Millán) ist als Täter aus dem Spiel. Keiner der Lazcanos kommt noch für den Mord infrage. Cesár hat andere Probleme. Um zu flüchten, täuschte er seinen Tod vor und wähnt sich nun auf einer exotischen Insel in Sicherheit.

Neue Perspektive: Die Figuren in Wer hat Sara ermordet lenken sich mit Sex ab

Die Rolle von Marifer aka Diana die Jägerin

Marifer wollte sich an den Lazcanos rächen, weil sie (fälschlicherweise) glaubte, sie töteten ihre Mutter. Zudem war Marifer fest davon überzeugt, Sara ermordet zu haben. Sie schnitt die Gurte durch und hätte damit durchaus den Tod herbeiführen können. Die Serie hat den Täter oder die Täterin allerdings immer noch nicht verraten. Marifer ist nicht die Mörderin von Sara.

Der große Schock am Ende der 2. Staffel: Der Mord an Sara ist noch lange nicht aufgeklärt

Als alles sicher und Marifer als Mörderin von Sara festzustehen scheint, zaubern die Autor:innen eine neue Handlungsebene aus dem Ärmel. Wir sehen Nicandro, der mit Saras Psychiater Alanís telefoniert oder eine Sprachnachricht an ihn richtet. Es kommt heraus, dass Nicandros Vater den Psychiater bestochen hat, um falsche Angaben gegenüber Alex zu machen.

Niemand darf erfahren, dass wir das waren. Es steht zu viel auf dem Spiel.

Dass Alex die (tote) Marifer für die Mörderin von Sara hält, kommt Nicandro entgegen. Sie ist eine willkommene Ablenkung von den wahren Drahtzieher:innen. Niemand dürfe erfahren, wer Sara wirklich umgebracht hat. Nämlich ein ominöses "Wir". Jetzt wird es richtig mysteriös.

Scheinbar ist Saras Mord Teil einer größeren Verschwörung. Nicandro hantiert während des Gesprächs mit einer Akte, auf der ein Logo mit einer Art Medusa-Erscheinung prangt. Wir haben es mit einer mächtigen Organisation zu tun. Die Dokumente zeigen, dass "Sara die erste Patientin eines "Projektes" war.

Die 3. Staffel Wer hat Sara ermordet muss kommen: Darum könnte es gehen?

Der Mord an Sara, das Thema der Serie, bleibt bestehen. Gleichzeitig rückt es immer weiter in den Hintergrund, denn größere Fragen werden interessanter in einer möglichen, jetzt eigentlich unausweichlichen 3. Staffel. Was genau wusste Sara von dem Projekt? Zu viel? Musste sie deshalb sterben?

Alex wird wahrscheinlich bald herausfinden, dass Marifer nicht die richtige Mörderin ist und zusammen mit Elisa weiter ermitteln. Zudem muss die Serie jetzt das Schicksal von José Maria (Eugenio Siller) klären, der zwei Morde gestanden hat, von dem er nur einen begangen hat.

Auch Cesárs Geschichte scheint noch nicht auserzählt. Er könnte nach seiner etwas sprunghaften Wandlung zu einem wichtigen Verbündeten von Alex bei der Suche nach den wahren Täter:innen werden.

Eine einfache Lösung, wie wir bereits nach Staffel 1 vermuteten, wird es in diesem Fall jedenfalls nicht mehr geben.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

