Wenn die Figuren in Wer hat Sara ermordet weniger Sex hätten, wäre der Mord längst aufgeklärt

Der Netflix-Serienhit Wer hat Sara ermordet? zeigt viel Sex. Fans sind genervt, die Szenen stören die Auflösung. Da ist was dran, aber wer so denkt, hat die Serie nicht verstanden.

Niemand guckt Wer hat Sara ermordet? nur für den Plot, denn das wäre ziemlich unbefriedigend. In den immerhin knapp 8 Stunden der Serie geht es mitnichten ausschließlich um die Aufklärung des mysteriösen Mordes an Sara.

Wenn das so wäre, würden wir am Ende von Staffel wohl wissen, wer Sara ermordet hat - und nicht krampfhaft nach logischen Lösungen suchen.

Die Sexszenen in Wer hat Sara ermordet: Viele Fans sind genervt

Ohne ihnen zu nahe zu treten: Die Figuren in der mexikanischen Netflix-Serie sind ein wenig abgelenkt. Das ist auch deutschen Fans aufgefallen. Wenn sie nicht gerade verschütteten Indizien nachgehen, haben die Seriencharaktere Alex, Elisa, José María aka JM und Co. vor allem ziemlich viel Sex (meistens miteinander).

Ist es wirklich so viel? Ich habe irgendwann angefangen, auf die mehr oder weniger wahllos eingestreuten Sexszenen zu achten und dabei grob mitgezählt. (Die sexuelle Gewalt hab ich hier ausdrücklich nicht berücksichtigt.)

Im Schnitt gibt es in Wer hat Sara ermordet? pro Folge etwa eine längere Sexszene. In Folge 2 ist zum Beispiel keine, dafür in Folge 3 gleich zwei: Ein Dreier in einer Rückblende mit unter anderem JM (Eugenio Siller) und Alex (Manolo Cardona). Und zwischen Alex und Elisa (Carolina Miranda) rumst es in dieser Episode auch erstmals.



Wer hat Sara ermordet: Leiden Spannung & Mordaufklärung unter den Sexszenen?

Aber hallo! Es kann in der Serie schon mal passieren, dass wichtige Konversationen für einen Quickie unterbrochen werden und die beteiligten Personen ihre Unterhaltung anschließend nie wieder aufnehmen.

Alex analysiert den Fall seiner toten Schwester eben nicht mit dem trockenen Fokus eines Tatort-Kommissars oder der scharfen Konzentration eines Meisterdetektivs wie Sherlock Holmes. Der Mann und praktisch alle anderen hotten Leute in Wer hat Sara ermordet? haben auch noch andere Dinge im Kopf. Mordaufklärung gerne, aber nur mit etwas Entspannung zwischendurch.

Also ja, es ist kein Wunder, dass wir nach 10 Folgen der Lösung kein Stück näher gekommen sind.

Das kann man störend finden, aber nur, wenn man von Wer hat Sara ermordet? eine Stringenz erwartet, die eine Serie dieser Art einfach nicht bieten kann. Der Netflix-Hit ist natürlich ein Krimi. Zu gleichen Teilen ist er aber auch Soap und Familiendrama, wobei die Bezeichnung Softporno mir dann doch zu weit geht.



Erotik und Nacktheit in Wer hat Sara ermordet? sind in der Regel schön, sinnlich und vorsichtig inszeniert. Die Sequenzen sind zudem nicht zu lang, was ich extrem wichtig finde. Ebenfalls großartig: Wer hat Sara ermordet? zeigt nicht nur heterosexuellen Geschlechtsverkehr, sondern widmet sich auch eingehend der Lust des Ehepaares José Maria und Lorenzo (Luis Roberto Guzmán).



Warum die vielen Sexszenen in Wer hat Sara ermordet durchaus Sinn ergeben

Bei genauem Hinsehen ist die Netflix-Serie überladen mit Plot. Die Geschichte um den Mord erstreckt sich über zwei Zeitebenen. Dazwischen verästeln sich Familienkonflikte, ein Subplot über das illegale Bordell und etliche Dreiecksbeziehungen. (Lest hier alle Infos zu Staffel von Wer hat Sara ermordet?)

Die Erotiksequenzen nehmen bewusst das Tempo aus der Handlung. Hier spielt der ganze Stress für eine Minute mal keine Rolle. Der Sex zeigt uns, dass wir hier echten Menschen mit Gefühlen, Begierden und Bedürfnissen beim Mordaufklären zusehen.

Was haltet ihr von den Sexszenen in der Netflix-Serie?