Die wohl härteste Serie überhaupt kehrt zurück: Erster Trailer zu Spartacus. House of Ashur enthüllt Startzeitraum

Nach 12 Jahren wird die knallharte Serie Spartacus mit einem Sequel fortgesetzt. Schaut jetzt den ersten Trailer zum Spektakel aus Gewalt und Sex, der auch den Start verrät.

Die blutigsten Gladiatorenkämpfe der Seriengeschichte gab es in dem knallig-überzogenen Action-Spektakel Spartacus zu sehen. Von 2010 bis 2013 brachte es die Produktion auf 3 Staffeln und eine Spin-off-Serie (Spartacus: Gods of the Arena).

Seit längerem steht fest, dass das blutige Gladiatoren-Universum 12 Jahre nach den letzten Folgen fortgesetzt wird. Das neue Sequel trägt den Titel Spartacus: House of Ashur und erzählt eine Geschichte aus der Hauptserie mit alternativem Verlauf weiter. Nach einem ersten Teaser ist im Rahmen der Comic-Con in San Diego jetzt der erste Trailer erschienen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spartacus: House of Ashur schauen:

Spartacus: House of Ashur - Teaser Trailer (English) HD

Sex & Gewalt im antiken Rom: Darum geht es in der neuen Spartacus-Fortsetzung

Die neue Sequel-Serie, an der erneut Steven S. DeKnight als Showrunner beteiligt ist, dreht sich um den Diener Ashur (Nick E. Tarabay). In der Originalserie war er ein treuer Gehilfe des grausamen Gladiatoren-Chefs Batiatus (John Hannah) – bis ihm im Kampf gegen Naevia (Cynthia Addai-Robinson) der Kopf abgeschlagen wurde.

Spartacus: House of Ashur zeigt ein alternatives Szenario, in dem Ashur überlebt hat und jetzt eine eigene Gladiatorenschule leitet. Die typischen Markenzeichen aus dem Spartacus-Kosmos sind einmal mehr vorprogrammiert.

Wann startet die neue Spartacus-Serie House of Ashur?

Spartacus: House of Ashur startet in den USA im Winter auf dem Sender Starz. Zurzeit steht noch nicht fest, wann und wo die Serie dann in Deutschland zu sehen sein wird.

