Schicksal von 16 Serien steht fest: The Blacklist und eines der erfolgreichsten Krimi-Universen abgesetzt oder verlängert

Der US-Sender NBC hat über das Schicksal zahlreicher Serien wie The Blacklist und das Chicago-Universum entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

The Blacklist, das Chicago-Franchise, das Krimi-Urgestein Law & Order oder auch die Sci-Fi-Serie La Brea haben eines gemeinsam: Sie alle sind Serien des US-amerikanischen TV-Senders NBC. Dieser entscheidet nun, wie es mit insgesamt 16 Serien-Lieblingen in Zukunft weitergehen wird.

NBC ist eines der fünf großen US-Networks, das jedes Jahr im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellt. Wie es um die Zukunft der NBC-Serien steht, haben wir in dieser Übersicht zusammengetragen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen NBC-Serien für die Saison 2023/2024.



Sci-Fi-Mystery und jede Menge Krimis: Alle Serien, die von NBC verlängert wurden

Die Zukunft zweier enorm beliebter Serien-Franchises ist gesichert. Sowohl die drei Chicago-Serien als auch die drei Law & Order-Serien werden alle für neue Staffeln zurückkehren. Sci-Fi-Fans können sich hingegen über eine Fortsetzung der Zeitreise-Serie Quantum Leap freuen, die in Deutschland allerdings noch nicht erschienen ist.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Sci-Fi-Serie Quantum Leap anschauen:

Quantum Leap - S01 Teaser Trailer (English) HD

Nachdem im vergangenen Jahr mit Magnum PI ein kleines Serienuniversum von CBS endgültig eingestampft wurde, rettete NBC kurz darauf die Reboot-Serie für eine 5. Staffel mit insgesamt 20 Episoden. Ob es bei der neuen Sender-Heimat danach weitere Staffeln mit Thomas Magnum und Juliet Higgins geben wird, ist noch nicht bekannt.

The Blacklist und New Amsterdam: Alle Serien, die von NBC abgesetzt wurden

New Amsterdam – beendet nach 5 Staffeln



The Blacklist – beendet nach 10 Staffeln



Nach 10 Staffeln und über 200 Episoden wird der Serien-Hit The Blacklist im kommenden Juli zu Ende gehen. In Deutschland wird das Serien-Finale voraussichtlich im August oder September bei Netflix erscheinen. Ihr könnt The Blacklist Staffel 10 aber schon jetzt auf Deutsch streamen.

Die Krankenhaus-Serie New Amsterdam wurde hingegen schon im Januar 2023 nach 5 Staffeln beendet. Die gute Nachricht dabei: Beide Serien wurden nicht unerwartet abgesetzt. Die Serien-Enden standen rechtzeitig fest, um die jeweiligen Geschichten ordentlich abschließen zu können.

Das Schicksal folgender Serien ist derzeit noch unklar:



American Auto – bisher eine Staffel



Grand Crew – bisher 2 Staffeln

Young Rock – bisher 3 Staffeln

Comedy mit Two and a Half Men-Star: Alle neuen Serien von NBC

Insgesamt vier Piloten zu potenziellen Serien hat NBC produzieren lassen: eine Murder-Mystery-Serie, eine Krankenhaus-Serie mit Zachary Quinto, eine Mockumentary und eine Multi-Camera-Sitcom. Eine Serienbestellung erhalten hat davon bisher keine. Drei Serien-Neuheiten hat der US-Sender hingegen schon vorher in Auftrag gegeben.

Found – Drama-Serie über Vermisstenfälle

The Irrational – Thriller-Serie über einen Verhaltensexperten

Extended Family – Comedy mit TAAHM-Star Jon Cryer



Wann die neuen und verlängerten Serien an den Start gehen können, ist derzeit unsicher. Der Grund: Der im Mai begonnene Streik der Hollywood-Autor:innen hat derzeit die Writer's Rooms, in denen die Serien-Drehbücher entstehen, eingefroren. Je nachdem, wie lange dieser Streik anhält, könnte sich der reguläre Start der TV-Saison im Herbst stark verzögern. (Mehr zum Drehbuch-Streik und den Forderungen könnt ihr hier nachlesen)

Noch hat NBC nicht final über alle Serien entscheiden. Sobald das vollständige Programm bekannt gegeben wird, werden wir die Infos in diesem Artikel aktualisieren.



