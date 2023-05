Das nächste DC-Universum ist gerade gestorben: 8 von 13 Serien abgesetzt und das ist der traurige Grund

Eine ganze DC-Ära steht vor dem Aus, denn der TV-Sender The CW krempelt sein Serienprogramm radikal um. Hier gibt's die Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelte sich The CW zum beliebtesten Jugendsender. Er brachte uns das Arrowverse, Teenie-Hits wie Riverdale und One Tree Hill sowie reichlich Genre-Kost mit Supernatural und dem Vampire Diaries-Universum. Diese Ära ist nun zu Ende.



The CW ist eines der fünf großen US-Networks, die jährlich im Mai ihr neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellen. Eine Übersicht der abgesetzten und verlängerten The CW-Serien für die TV-Season 2023/2024 haben wir euch hier zusammengestellt.



Kein Arrowverse, kein Riverdale: Alle Serien, die von The CW verlängert wurden

All American – verlängert um Staffel 6



Walker – verlängert um Staffel 4



Bereits im vergangenen Jahr zeichnete sich ab, dass The CW sein Programm massiv reduziert (mehr zu den Gründen findet ihr weiter unten im Artikel). Dass allerdings nur zwei Eigenproduktionen die Umstrukturierung des Senders überleben, ist dennoch überraschend.

Verlängert wurden sowohl die Jugendserie All American als auch das von Supernatural-Star Jared Padalecki angeführte Serien-Reboot des Klassikers Walker, Texas Ranger. Die neue Supernautral-Serie seines Kollegen Jensen Ackles hatte jedoch weniger Glück.

Riverdale, The Flash & mehr: Diese Serien hat wurden abgesetzt oder beendet

Das Schicksal von 3 Serien ist derweil noch unklar:



Fans des Arrowverse steht der bittere Abschied bevor. Das DC-Serienuniversum begann im Jahr 2012 mit der Serie Arrow und brachte über die Jahre fünf weitere miteinander verknüpfte Serien hervor: The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning und Batwoman. Diese Ära ist nun offiziell zu Ende. Die letzte Arrowverse-Serie, The Flash, endet offiziell am 24. Mai.



The CW setzt fast alle Serien ab: Das Ende des einst beliebtesten Jugendsenders erklärt

Warum The CW so viele Serien einstampft, ist leicht zu erklären: Im Oktober 2022 wurde ein Großteil des Senders von der Nexstar Media Group übernommen. Es folgten zahlreiche Entlassungen und ein Wechsel der Führungsetage. Um den Sender langfristig profitabel zu machen, wird das Programm von The CW fortan einer radikalen Neuausrichtung unterzogen.

Das Programm des Senders wird nicht mehr auf eine jugendliche Zielgruppe, sondern hauptsächlich auf ein erwachsenes Publikum zugeschnitten sein. Das ganze ist mit starken Kosteneinsparungen verbunden. Das bedeutet: Es gibt weniger teure eigenproduzierte Serien, sondern vermehrt lizensierte Serien (zum Beispiel aus Kanada) und Reality-Shows.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, sollen Serienstaffeln zukünftig auch nicht mehr als 13 Folgen umfassen. Der Sparkurs zieht sich also durch alle Ebenen des Programms. Glücklicherweise wurden einige langlebige Serien (The Flash, Nancy Drew und Riverdale) rechtzeitig auf ihr Ende vorbereitet, um von der plötzlichen Absetzung nicht überrascht zu werden.



