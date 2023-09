Diese schockierende wahre Geschichte inspirierte den Netflix-Hit Liebes Kind – bei Amazon könnt ihr die Verfilmung kostenlos und ohne Abo schauen

Die Thriller-Serie Liebes Kind führt bei Netflix die Top 10 an, noch vor One Piece. Die Geschichte wurde von wahren Begebenheiten inspiriert, die schon mal verfilmt wurden.

Keine andere nicht-amerikanische Serie wurde in der letzten Woche bei Netflix so oft gestreamt wie Liebes Kind. Wer die deutsche Thriller-Produktion bereits bis zum Ende geschaut hat, sollte einen Blick auf 3096 Tage werfen. Den Film könnt ihr derzeit ohne Abo und gratis streamen.



Was der Netflix-Hit Liebes Kind mit 3096 Tage zu tun hat

Liebes Kind basiert auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann. Die Geschichte erzählt von einer Frau namens Lena (Kim Riedle), die lange Zeit von einem Psychopathen gefangen gehalten wurde. In einem fensterlosen Haus lebt sie mit ihren beiden Kindern. Jeder Tag folgt einem festen Ablauf. Toilettengänge, Mahlzeiten und Schlafeinheiten: Alles muss dem vorgesetzten Zeitplan folgen, während die Familie von ihrem Entführer überwacht wird. Schließlich gelingt ihr die Flucht.



Die Story erinnert an den aufsehenerregenden Fall von Natascha Kampusch. Die Österreicherin wurde acht Jahre von einem Entführer festgehalten, bevor sie 2006 flüchten konnte. In 3096 Tage wird diese Geschichte verfilmt. Antonia Campbell-Hughes spielt Natascha, die 1998 auf dem Weg zur Schule von Wolfgang Přiklopil (Thure Lindhardt) entführt wird. Er sperrt sie in einem kleinen Raum unter seiner Garage ein und missbraucht sie in den Folgejahren mehrfach.



Constantin Film 3096 Tage

Die Netflix-Serie erzählt die Entführungsgeschichte in Rückblenden und verbindet sie mit einem Krimi-Plot in der Gegenwart, bei dem die Identität des Täters lange unklar bleibt. Bei 3096 Tage von Produzent Bernd Eichinger und Regisseurin Sherry Hormann handelt es sich dagegen um ein geradliniges Tatsachen-Drama, das eine wahre Geschichte möglichst unverfälscht wiedergeben soll. In der Kritik der epd Film heißt es dazu:

3096 Tage ist ein distanziertes Kammerspiel, das mit seiner Beobachterposition zwar an der Oberfläche verharrt, damit zugleich aber Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Menschen zur Kenntlichkeit zuspitzt.



3096 Tage streamt derzeit gratis bei Freevee



Das Drama gehört momentan zum Angebot von Freevee *, dem kostenlosen Kanal bei Amazon, den man ohne Abonnement von Prime Video nutzen kann. Dafür werden Werbe-Spots eingespielt. Wer auf Werbung verzichten will, muss 3096 Tage kaufen oder leihen, da er in keiner anderen Flatrate bereitsteht.

