Dieser Demi Moore-Film wird bejubelt, obwohl er komplett verstörend ist: Seht den Trailer für The Substance

Demi Moore und Margaret Qualley liefern sich ein Duell bis auf's Blut im Horror-Film The Substance, dessen neuer Trailer kürzlich erschienen ist.

Demi Moore meldet sich dieses Jahr mit einem Paukenschlag zurück in den Kinos. In The Substance fällt sie dem Druck sexistischer Schönheitsbilder und Ansprüche zum Opfer und greift deswegen zu einem mysteriösen Wundermittel. Das bringt allerdings einige gruselige und lustige Konsequenzen mit sich, die im neuen, langen Trailer angedeutet werden.



Schaut euch den neuen deutschen Trailer für The Substance an:

The Substance - Trailer (Deutsch) HD

Der Horror-Film mit Demi Moore und Margaret Qualley erzählt von einem Duell bis auf's Blut

Elizabeth (Demi Moore) wurde als Schauspielerin und Fitness-Göttin à la Jane Fonda berühmt, doch für die Sender-Chefs gehört sie aufs Abstellgleis. Um mit der Konkurrenz und den Ansprüchen ihrer sexistischen Produzenten mitzuhalten, bestellt sie die geheimnisvolle "Substanz". Sie soll ihr Jugend verschaffen.

Das gelingt auch, aber über einen Umweg. Denn nach Einnahme ersteht eine jüngere, perfektere Version von ihr auf, die verdächtig wie Margaret Qualley aussieht. Diese nennt sich Sue und wird sogleich als nächster TV-Star entdeckt. Doch wie immer bei solchen Geschichten gibt es einen Haken: Alle sieben Tage muss eine der beiden im Schlaf versinken, während die andere lebt. Probleme sind vorprogrammiert.

The Substance wurde in Cannes ausgezeichnet

Der doppelte Korper-Horror treibt verstörende Blüten in The Substance, die man sich vorher kaum vorstellen kann (mehr dazu in der spoilerfreien Cannes-Reaktion zu The Substance). Beim Presse-Screening in Cannes wurde denn auch gestöhnt über die wunderbar ekeligen handgemachten Effekte, aber auch viel gelacht und geklatscht.

Am Ende wurde The Substance mit dem Preis für das beste Drehbuch im Wettbewerb des prestigeträchtigen Festivals ausgezeichnet.

The Substance startet am 19. September in den deutschen Kinos. Regie und Drehbuch verantwortete die französische Filmemacherin Coralie Fargeat, die 2017 mit dem Rache-Thriller Revenge für Aufsehen sorgte.