"Dieser Film hat alles": John Wick-Macher will mit 60-Sekunden-Trailer den Action-Hype des Jahres entfachen

Der neue Action-Film des John Wick-Machers David Leitch mit Ryan Gosling verspricht, einer der unterhaltsamsten Filme des Jahres zu werden. So suggeriert es der neue Teaser zum kommenden Kino-Kracher.

Knallbunte Comic-Action, Meta-Dialoge und Ryan Gosling in seiner blondesten Rolle: Die Rede ist nicht etwa von Barbie, sondern vom kommenden Kino-Highlight The Fall Guy. Der neue Film von John Wick-Veteran David Leitch wird das Publikum im Stakkato-Rhythmus mit Unterhaltung versorgen, wie ein neuer Teaser verspricht.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu The Fall Guy auf Englisch an:

John Wick-Macher legt 80er-Action mit Ryan Gosling neu auf

The Fall Guy dreht sich um den Stunt-Veteranen Colt Seavers (Gosling), den sein Job an das neue Filmset seiner Ex-Freundin Jody Moreno (Emily Blunt) führt. Weit brenzliger noch fällt allerdings für ihn das mysteriöse Verschwinden von Hauptdarsteller Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson) aus, auf dessen Spuren er unter anderem über eine Leiche stolpert.

"Dieser Film hat alles", verspricht der neue Teaser vollmundig über The Fall Guy. Gerade für Fans von Gosling oder Leitch (Bullet Train) zeichnet sich ein zweistündiger Angriff auf die Lachmuskeln ab. Der Film ist lose an die 80er-Action-Serie Ein Colt für alle Fälle (Originaltitel: The Fall Guy) angelehnt, in der Lee Majors als Stuntman und Kopfgeldjäger Verbrecher dingfest machte.

Wann kommt The Fall Guy ins Kino?

The Fall Guy erscheint am 1. Mai 2024 in den deutschen Kinos. Neben den oben genannten Stars ist unter anderem Winston Duke (Black Panther: Wakanda Forever) vor der Kamera zu sehen.

