Sprung aus 45 Meter Höhe: Der neue Action-Kracher vom John Wick-Schöpfer punktet mit waghalsigen Stunts und Barbie-Star Ryan Gosling

Ryan Gosling führt den ersten großen Action-Blockbuster 2024 an. In The Fall Guy wird der Barbie-Star unter der Regie von einem der beiden John Wick-Schöpfer zum Stuntman. Wir haben den Trailer für euch.

Gerade erst brillierte Ryan Gosling als Ken in der Spielzeugverfilmung Barbie, da kündigt sich der nächste Blockbuster mit dem Hollywood-Star an. In The Fall Guy schlüpft er in die Rolle eines Stuntman, der seine besten Tage hinter sich hat. Was wir uns von der frechen Action-Komödie erwarten dürfen, zeigt der erste Trailer.

Großer Action-Blockbuster: The Fall Guy erweckt die Kult-Serie Ein Colt für alle Fälle mit Ryan Gosling zu neuem Leben

The Fall Guy geht auf die gleichnamige ABC-Serie aus den 1980er Jahren zurück, die in Deutschland unter dem Titel Ein Colt für alle Fälle bekannt ist. Hauptfigur der Geschichte ist der Stuntman Colt Seavers, der nach einem Set-Unfall nur knapp mit dem Leben davonkommt und trotzdem wieder zurück in die Filmwelt gezogen wird.

Der Grund dafür ist eine Ex-Freundin Jody Moreno, gespielt von Edge of Tomorrow-Star Emily Blunt. Nachdem sie sich als Kamerafrau einen Namen in Hollywood gemacht hat, soll sie nun ihren ersten großen Blockbuster – einen kostspieligen Sci-Fi-Western – als Regisseurin umsetzen. Dafür braucht sie Colts Unterstützung.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Fall Guy schauen:

The Fall Guy - Trailer (English) HD

Inszeniert wurde The Fall Guy von einem der aktuell gefragtesten Action-Regisseure: David Leitch. Gemeinsam mit seinem Regie-Kollegen Chad Stahelski hat er den ersten John Wick-Film ins Kino gebracht. Danach drehte er adrenalingeladene Filme wie Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs & Shaw und Bullet Train.

The Fall Guy verbeugt sich vor dem Vermächtnis all jener Menschen, die dafür sorgen, dass waghalsige Action-Szenen auf die Leinwand kommen. Nachdem Quentin Tarantino den oft übersehenen Stunt-Leuten mit Death Proof und Once Upon a Time in Hollywood ein Denkmal gesetzt hat, zieht Leitch mit einer Liebeserklärung nach.

Ryan Gosling wurde in The Fall Guy von 4 Stuntmen gedoubelt – einer hat sich 45 Meter in die Tiefe gestürzt

Wie Vanity Fair berichtet, wird Gosling in The Fall Guy gleich von vier verschiedenen Stuntmen gedoubelt, allen voran Ben Jenkins, der sehr viel Parkour-Erfahrung mitbringt und sich dadurch sehr flexibel in den unterschiedlichsten Action-Szenen einsetzen lässt. Dazu gesellen sich Justin Eaton, Logan Holladay und Troy Brown.

Eaton war schon als Captain America, Doctor Strange und Deadpool im Kino zu sehen und dank seiner Martial-Arts-Skills in die Kampfszenen von The Fall Guy involviert. Holladay bringt viel Erfahrung und Wissen als Stunt-Fahrer mit. Und Brown absolviert einen der größten Stunts des ganzen Films: einen Sprung aus 45 Metern Höhe.

Dieser Sprung ist eine Hommage an seinen Vater, Bob Brown, der 2002 für einen Stunt in Flammen aus einem Hochhaus sprang. Nachfolgend könnt ihr euch das unglaubliche Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie es aussieht, hat Leitch seine Hausaufgaben gemacht und ist bereit, mit The Fall Guy den Stunt-Leuten Hollywoods ein würdiges Denkmal zu setzen.

Action-Highlight 2024: Wann starte The Fall Guy im Kino?

Ein bisschen müssen wir uns noch auf den Kinostart von The Fall Guy gedulden. Erst am 29. Februar 2024 startet der Action-Kracher in den deutschen Kinos. Neben Gosling und Blunt gehören Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Stephanie Hsu und Ted Lasso-Star Hannah Waddingham zum Cast des Films.

