Dieser Film machte Tarantino als Kind schreckliche Angst – es ist eine Komödie

Quentin Tarantino liebt Horrorfilme. Doch der Film, bei dem er sich zum ersten Mal fürchtete, ist gar nicht so gruselig – allerdings war er auch erst drei oder vier Jahre alt.

Quentin Tarantinos Filme sind teilweise brutal und erschreckend, doch einen reinen Horrorfilm sucht man in seiner Filmografie vergebens. Dabei hat der Autorenfilmer eine ganze Liste an Lieblingshorrorfilmen, wie Far Out vor zwei Jahren berichtet hat. Einflüsse des Genres kann man immer wieder sehen, sei es bei From Dusk Till Dawn oder bei Death Proof - Todsicher. Aber auch wenn diese Filme sehr nah am Horrorgenre angesiedelt sind, sind sie doch keine richtigen Horrorfilme im eigentlichen Sinne.

Tarantino fürchtete sich zuerst vor realem Serienmörder

In einem anderen Artikel von Far Out aus diesem Jahr berichtet das Online-Magazin von zwei Momenten, in denen Tarantino sich gefürchtet hat. Einer davon ist das erste Mal, als die Regie-Legende tatsächlich Furcht gespürt hat. In einem Gespräch mit Eli Roth zu Eli Roth’s History of Horror erzählte er davon, wie er einen Bericht der Polizei sah, in dem auf gesuchte Kriminelle in der Stadt aufmerksam gemacht wurde. Einer davon machte ihm große Angst und löste panische Vorstellungen aus:

Den Rest der Nacht brach dieser Typ in mein Haus ein und tötete meine ganze Familie. Kurz bevor die Manson-Familie auftauchte, lief ein Serienmörder in Los Angeles herum und tötete Menschen mit einem Hammer. Dieser Typ machte mir schreckliche Angst.

Dieses Erlebnis findet sich auch in seinem letzten Film Once Upon a Time ... in Hollywood wieder. Der erste Film, der ihm dagegen Angst machte, war tatsächlich eine Horrorkomödie.

Diese Horrorkomödie verängstigte Quentin Tarantino als Kind

Bei diesem Film fürchtete sich Tarantino das erste Mal vor dem Bildschirm: Bei Abbott und Costello treffen Frankenstein verbanden sich die Lieblingsgenres seiner Kindheit: Horror und alte Comedy. In Eli Roth’s History of Horror erzählt er davon, dass dieser Film tatsächlich beides beinhaltete. Lediglich Abbott und Costello sind lustig in dem Film, die Monster jedoch brechen nicht aus ihrer Rolle.

In dem Buch Quentin Tarantino: The Man, The Myths and The Movies wird auch erklärt, was an diesem Film ihm Angst gemacht hat. Demnach war es eine Szene, in der Frankensteins Monster eine Krankenschwester aus einem Fenster wirft und sie so tötet. Dabei wurde ihm wohl klar, dass der Film nicht nur lustig, sondern eben auch ein Horrorfilm ist. Und das Wichtigste an der Sache: Tarantino war nach eigener Angabe erst drei oder vier Jahre alt, als ihm die Horrorkomödie das Fürchten lehrte. Damals dachte er, es sei "der beste Film der Welt".