Dieser "kleine Scheißkerl": Bei Game of Thrones sah Joffrey erst ganz anders aus

Der trashige Game of Thrones-Pilot sah für Joffrey Baratheon einen ganz anderen Look vor. Der verzogene Thronfolger hätte fast ausgesehen wie ein x-beliebiger Prinz.

Ein Drecksack vor dem Herrn gehört sorgsam ausdekoriert. Joffrey Baratheon, Thronfolger seines offiziellen Vaters Robert, zog in den ersten 4 Staffeln Game of Thrones durch sein widerwärtiges Wesen den Hass der Fans auf sich. Er ist verdorben bis in die Haarspitzen, daran lässt er im Verlauf der Serie keinen Zweifel.

Die Geschichte von Joffreys Frisur in Game of Thrones

Der verzogene Joffrey sollte möglichst schon bei seinem ersten Auftritt eindeutig als Schwein erkennbar sein. Denn die Frisur von Darsteller Jack Gleeson wurde nach dem misslungenen Piloten extra nochmal angepasst. Im Buch zu der ersten nie gesendeten Game of Thrones erfahren wir die Geschichte der "Joffrise".

Christopher Newman, einer der Produzenten von Game of Thrones erzählt die Anekdote.

Joffrey hatte einen anderen Haarschnitt. Im ersten Pilot hatte er eher einen Pagenschnitt, Richtung Topfschnitt wie Henry V.

Wie Joffrey eigentlich aussehen sollte (Ja, wirklich)

Das hier ist Heinrich der V., König von England von 1413 bis 1422:

© Heinrich V.

Den Beschreibungen von Newman zufolge, die von diesem Schnitt ein bisschen abweichen, stelle ich mir diese erste Version eher vor wie die David Thewlis' Katastrophe aus Dragon Heart vor, zumal sich die beiden Figuren in ihrem gnadenlosen Sadismus stark ähneln.

© UIP David Thewlis in Dragonheart

Das reichte aber nicht aus, um Joffreys Inneres in seiner blondierten Mähne zu spiegeln. So erzählt Newman weiter: "Es war nicht so, dass ihn das nicht wie einen kleinen Scheißkerl aussehen ließ, aber es machte ihn weicher. Der moderne Schnitt in der Version, die auf Sendung ging, gab ihm mehr Gehässigkeit."

© HBO/ Sky Jack Gleeson als Joffrey

Game of Thrones: Warum die alte Frisur ein großer Fehler gewesen wäre

Der erste Look hätte seinen Zweck durchaus erfüllt. Das Problem war, glaube ich, eher der Topfschnitt an sich und seine Verwendung in Mittelalter- und Fantasy-Adaptionen, die einfach ein alter Hut ist. Joffrey wäre ein verzogener Prinz von vielen gewesen.

Der Topfschnitt passt zudem nicht zu den kunstvollen Haarkreationen in Game of Thrones, die gerade unter Männern neue Trends setzten, ähnlich wie Vikings. Die Tendenz geht zur Langhaarfrisur und zum Vollbart. (Was der Joffrey-Darsteller heute macht)

Die Frisurenstile reichen von wild (Jon), eitel (Jaime) bis dekadent (vor allem die spätere Dany). Selbst Tyrion trug in seiner Lockenpracht Highlights. Joffrey könnte mit seiner modernen Frisur etwa auch als Broker an der Wall Street durchgehen - oder in einer 2000er-Boyband singen -, was wahrscheinlich Absicht ist.

Mit den Frisuren, den Kostümen und der Ausstattung im Allgemeinen hatte Game of Thrones bei seinem ersten Versuch übrigens die meisten Probleme. Cersei-Darstellerin Lena Headey sah nach eigenen Angaben aus "wie ein Vegas-Showgirl".



Podcast für Game of Thrones-Fans: Wie gut ist Staffel 8 wirklich?

Das Finale von Game of Thrones war umstritten, die Showrunner gerieten ins Kreuzfeuer von Kritikern und Fans. In dieser Folge von Streamgestöber wird nach einem Jahr Rückschau auf das Ende der größten Serie der letzten Jahre gehalten.

Jenny Ullrich, Matthias Hopf und Jenny Jecke nehmen die 8. Staffel nochmal unter die Lupe. Ändert sich der Blick auf die damaligen Kritikpunkte mit einem Jahr Abstand? Fallen bestimmte Probleme noch stärker auf, während andere keine Rolle mehr spielen? Das und mehr besprechen sie im Rückblick auf das Ende von Game of Thrones.



Welche ist eure Lieblingsfrisur in Game of Thrones?