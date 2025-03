Dieser Krimi-Marathon auf Disney+ ist nichts für schwache Nerven: 4 Staffeln voller fieser Abgründe

Bei Disney+ streamt eine spannende Krimi-Serie, in der ein Verbrechen ganz Seattle gnadenlos in Atem hält und das Leben von jedem verändert, der damit in Berührung kommt.

In der Krimi-Serie The Killing, die ihr aktuell bei Disney+ streamen könnt, müssen sich die zuständigen Ermittler:innen nicht nur den finsteren Geheimnissen der Täter:innen stellen, sondern auch ihrer ganz persönlichen Hölle. Nur eines ist sicher: Die Gefahren lauern meist da, wo man sie am wenigsten vermutet. Im Stream: Darum geht’s in der Krimi-Serie The Killing Die entschlossene Ermittlerin Sarah Linden (Mireille Enos) ist mit einem Fuß bereits im Flugzeug nach Kalifornien zu ihrer Hochzeit. Doch dann zwingt sie der grausame Mord an der Schülerin Rosie Larsen dazu, einen letzten Fall in ihrer Heimat Seattle anzunehmen. An der Seite des neuen lässigen Kollegen Stephen Holder (Joel Kinnaman) begibt sich Linden auf Spurensuche und dringt immer tiefer in ein düsteres Geflecht aus politischen Intrigen, familiären Spannungen und tödlichen Geheimnissen ein, das von Seattles Oberschicht bis zur ansässigen Mafia zu reichen scheint. Während Linden und Holder sich mit den Abgründen der Verdächtigen beschäftigen, sind sie auch gezwungen, einander näher ins Visier zu nehmen. Auf Disney+ nimmt uns The Killing schonungslos ins Visier Basierend auf der dänischen Krimi-Serie Kommissarin Lund – Das Verbrechen, hat Serienschöpferin Veena Sud (Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen, The Stranger) vor dem Hintergrund eines dauerhaft verregneten Seattles atmosphärisch dichte Kriminalfälle in Szene gesetzt. Von den tödlichen Intrigen eines Politikers bis hin zu einer brutalen Mordserie an obdachlosen Jugendlichen wird die Vielfalt des Verbrechens beleuchtet. Dabei wird aber nicht auf billige Schockmomente gesetzt. Vielmehr versucht die Serie, etwas über die Menschen, die sie zeigt, zu sagen. Und über die Gesellschaft, in der wir leben. The Killing: Humor als Lichtblick in der moralischen Grauzone Mireille Enos (World War Z, Hanna) als Linden und Joel Kinnaman (Altered Carbon, Silent Night – Stumme Rache) alias Holder lassen dabei ihr Privatleben gerne mal sausen, um sich knöcheltief durch den seelischen Morast ihrer Mitmenschen zu arbeiten. Dies lässt sie gelegentlich fragwürdige Entscheidungen treffen, macht sie aber zu vielschichtigen, glaubwürdigen Figuren, an deren Seite man 44 Episoden lang mitfiebert. Besonders erfrischend sind der trockene Humor und die schrägen Dialoge des Duos, die einen angenehmen Kontrast zu der Ernsthaftigkeit ihrer Fälle bilden. The Killing hatte seine Premiere am 3. April 2011 auf AMC und ist aktuell im Abo von Disney+ enthalten. Die Serie umfasst vier Staffeln mit insgesamt 44 Episoden.