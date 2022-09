Direkt am Anfang begeht Harry Potter 3 einen richtig dummen Fehler – wie konnte das niemandem auffallen!?

Um diesen Fehler in Harry Potter und der Gefangene von Askaban zu entdecken, müsst ihr gar nicht besonders aufpassen. Etwas Harry Potter-Sachverstand genügt.

Es ist Anfang September und damit beginnt die inoffizielle Harry Potter-Saison. Denn jedes Jahr am 1. September wird der Back To Hogwarts-Tag von Fans weltweit gefeiert. An diesem Datum bricht traditionell der Hogwarts Express von Gleis 9 3/4 auf. Vielleicht beginnt auch ihr jetzt wieder euren Harry Potter-Marathon.

Der vielleicht beste Harry Potter-Film ist Der Gefangene von Askaban. Der spannende Zeitreise-Plot ist naturgemäß anfällig für Logikfehler – der grobe Schnitzer, um den es in diesem Artikel geht, ereignet sich aber schon deutlich früher.

Was? Harry darf in Der Gefangene von Askaban außerhalb von Hogwarts zaubern?

Der Fehler: Schon in der Eröffnungsszene widerspricht der Film einer der wichtigsten Regeln des Fantasy-Franchise – minderjährige Schüler dürfen nicht außerhalb der Schule zaubern. Was Harry tut: zaubern. Die Kamera fährt durch das Logo in sein Zimmer im Ligusterweg bei den Dursleys. Es flackert Licht und Harry flüstert mehrmals: "Lumos maxima", also den Zauber, der Licht erzeugt, denn Harry liest unter der Decke. Als Vernon ins Zimmer poltert, stellt sich der 13-jährige schlafend.

Warum dieser Harry Potter-Fehler besonders dumm ist

Erstens: Die Szene kommt so im Buch nicht vor. Man kann J.K. Rowling vieles vorwerfen, aber sie respektiert die Gesetze ihrer Bücher, meistens jedenfalls. Im Buch benutzt Harry laut Reddit eine Taschenlampe.

Zweitens: Das Verbot, außerhalb von Hogwarts zu zaubern, ist in Harry Potter 3 besonders präsent. Immerhin belegt Harry seine grauenhafte Tante im ersten Akt mit einem Bläh-/Schwebezauber, begeht also die Todsünde: vor Muggeln zaubern. Nur ein viel größeres Problem in der Zauberwelt, der Ausbruch des vermeintlichen Schwerverbrechers Sirius Black, bewahrt ihn vor schweren Konsequenzen.

Eine mögliche Erklärung für den Fehler: Lumos bzw. Lumos maxima gilt als Bagatelle und vor dem Ministerium nicht als "richtiges Zaubern". Immerhin beschwört der Spruch lediglich ein bisschen Licht herauf. Niemand wird in Gefahr gebracht, Muggel könnten den leuchtenden Zauberstab auch für eine etwas seltsame Taschenlampe halten.

Die viel wahrscheinlichere Erklärung: Regisseur Alfonso Cuarón fand den Zauber zur Eröffnung seines Film einfach cool und hat sich über die Harry Potter-Regeln keine Gedanken gemacht.

So oder so stört der Fehler kaum und kratzt auch nicht am Status des Films als wohl bester Vertreter der Reihe. Dafür ist Harry Potter 3 zu reich an Details und zu wichtig für die gesamte Reihe.

Was haltet ihr von dem Fehler?