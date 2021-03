Harry Potter 3 brachte eine der besten Veränderungen - ohne sie würdet ihr Hogwarts nicht so lieben

Harry Potter und der Gefangene von Askaban gab Hogwarts ein neues Gesicht. Das war notwendig, um das Schloss ab Teil 3 als Hauptfigur neben Harry, Ron und Hermine richtig zu würdigen.

Was wäre Harry Potter ohne Hogwarts? Wohl längst nicht so eindrücklich und wiedererkennbar. Bedanken dürfen wir uns für unsere Hogwarts-Liebe vor allem bei Harry Potter und der Gefangene von Askaban.

Der dritte Harry Potter-Film veränderte Hogwarts nach den ersten zwei Teilen grundlegend und führte damit schlussendlich zu einer Verbesserung der gesamten Filmreihe. Das Ergebnis ist eine Schule, die wir kennen (und wiedererkennen) und zu der wir immer wieder gern zurückkehren. Zum Beispiel heute um 20:15 Uhr bei Sat.1.

Hogwarts wurde in Harry Potter 3 ein völlig neuer Ort - zum Glück

Als Alfonso Cuarón nach Chris Columbus' zwei Einsätzen zum neuen Harry Potter-Regisseur wurde, entschied der Filmemacher sich früh, das Schlossgelände umzugestalten.

© Warner Harry Potter und der Gefangene von Askaban: Hogwarts aus neuen Perspektiven

Viele der bekannten Sets blieben in Harry Potter und der Gefangene von Askaban natürlich erhalten, doch Cuarón wollte uns den Handlungsort noch näher bringen (via Moviebuff ):

Wir begannen, einzelne Orte zu verbinden. Man sieht die Große Halle und vor der Großen Halle einen Korridor, der sie mit der Treppe verbindet. Und diese Treppe nimmt man zum Gryffindor-Schlafsaal. Oder man läuft über die Holzbrücke durch einen Monolith-Garten auf einem Pfad zu Hagrids Hütte.

Im dritten Film sehen wir z.B. eine optische Veränderung von Hagrids Zuhause oder die Einführung neuer Schloss-Elemente wie der überdachten Steinbrücke. Diese Abwandlungen klingen zunächst nur nach den kreativen Entscheidungen eines neuen Filmemachers. Dahinter schlummert aber ein wegweisendes Umdenken für die Harry Potter-Welt.

In Harry Potter und der Gefangene von Askaban wird Hogwarts endlich greifbar

Tatsächlich fallen in Harry Potter und der Gefangene von Askaban die Einstellungen zwischen den einzelnen Szenen ins Auge, die uns in allen Jahreszeiten ein Gefühl für Hogwarts' Layout geben.

Wir folgen dem Flug eines Vogels übers Schlossgelände bis zur peitschenden Weide. Wir sehen das Gemäuer aus der Luft aus unterschiedlichsten Perspektiven, sogar vom Rücken eines Hippogreifs. Wir begleiten Harry Potters magisches Trio auf ihren Wegen zwischen den Unterrichtsstunden.

Aber ist dieses Sich-Zurechtfinden in Hogwarts für uns Zuschauende wirklich wichtig? Ja, sehr sogar.

Ein Beispiel: Wer reale Städte nur in Filmen besucht, für den bleibt der fremde Ort meist nur eine Aneinanderreihung berühmter Sehenswürdigkeiten. Doch wer sich eine unbekannte Metropole mit einem Stadtplan auf eigene Faust erschließt, bekommt ein völlig neues Gespür für diesen realen Ort.

Hogwarts ist (leider) kein realer Ort, fühlt sich dank der neuen Richtung von Harry Potter und der Gefangene von Askaban aber so an. Dank Alfonso Cuaróns filmischer Schlossführung brauchen wir für eine Orientierung nicht mal die Karte des Rumtreibers. Das World Building (bzw. Castle Building) begann im dritten Film erst richtig - und ist der Grund, warum uns Hogwarts so nah erscheint.

Hogwarts wird in der Harry Potter-Reihe zum lebendigen Charakter

© Warner Harry Potter und der Gefangene von Askaban: Hippogreif-Flug über Hogwarts

Ob im Gewächshaus beim Alraunen-Umtopfen, im Säulengang unter Snapes strengem Blick, im Innenhof beim Frettchen-Schleudern oder im Turm beim Wahrsagen: Die Harry Potter-Reihe findet einen Geheimgang in unser Herz, weil Hogwarts sich als Ort präsentiert, den wir gern besuchen würden und zugleich schon

Genau wie die Charaktere von Harry, Ron und Hermine das Herz der Filme sind, sich aber weiterentwickeln dürfen, bleibt der Grundstein, der in Harry Potter und der Gefangene von Askaban mit einem nachvollziehbaren Schlossgelände gelegt wurde, bestehen. Trotzdem darf der Ort sich auch danach zugunsten der Story noch leicht wandeln (z.B. durch die Ergänzung eines schicksalsträchtigen Bootshauses im letzten Teil).



Dadurch erstrahlt Hogwarts als lebendiger, wandelbarer Charakter. Das zauberhafte Internat wird zur vierten Hauptfigur der Filmreihe, die in sieben der acht Filme eine wichtige Rolle spielt und die sich durchaus mit der Wichtigkeit von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint messen kann.

© Warner Harry Potter 3: Hogwarts' Hof

Dank Harry Potter und der Gefangene von Askaban ist das Schloss mehr als nur eine imposante Kulisse. Es ist auf emotionaler Ebene spürbar ein zweites Zuhause für alle Harry Potter-Fans geworden.

