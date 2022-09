House of the Dragon: Daemon korrigiert eine der dümmsten Game of Thrones-Todesszenen

House of the Dragon hat in Folge 3 einen Fehler von Game of Thrones unstrittig verbessert. In der Mutterserie kam dadurch eine geliebte Figur zu Tode.

Game of Thrones war dafür bekannt, geliebte Fan-Lieblinge überraschend umzubringen. Aber selbst solch schockierende Szenen konnten auf Community-Seite manchmal für Spott und Wut sorgen. Rickon Stark (Art Parkinson) kam etwa auf eine der dümmsten Arten überhaupt ums Leben. Eine House of the Dragon-Figur hat in Folge 3 des Spin-offs offenbar aus seinen Fehlern gelernt.

Daemon hat aus Game of Thrones gelernt: House of the Dragon-Figur läuft Zickzack

Der Stark-Jüngling kam nämlich ums Leben, weil vor den Pfeilen von Fiesling Ramsay Bolton (Iwan Rheon) in einer geraden Linie davonlief, statt Haken zu schlagen. Fantasy-Fans rauften sich nach der Szene in Staffel 6 der Mutterserie die Haare (via Refinery29). Daraus hat Targaryen-Aggressor Daemon (Matt Smith) offenbar gelernt. Er kann dem Pfeilregen durch geschickte Zickzack-Bewegungen entkommen.

Schaut euch hier Rickons Todesszene in Game of Thrones an:

Das nahmen sich viele Fans auf Twitter zum Anlass, um ihren alten Rickon-Frust noch einmal aufzuwärmen und Daemon mit einem Augenzwinkern ihr Lob auszusprechen. Manche mögen den Ärger angesichts der Verhaltensweisen einer Fantasy-Figur unangemessen finden. Für andere wird die Tragik eines Figurentodes aber hier durch einen vermeidbaren Inszenierungsfehler untergraben.

Wann kommt Folge 4 der Game of Thrones-Serie House of the Dragon?

Welches Schicksal Daemon dank seiner Geschicklichkeit erwartet, werden Game of Thrones-Fans bald herausfinden. Die vierte von insgesamt zehn Folgen von House of the Dragon erscheint am Montag, den 12. September 2022 bei WOW (ehemals Sky Ticket).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was haltet ihr von dem Game of Thrones-Fehler?