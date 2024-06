Direkt nach Italien-Spiel bei Netflix streamen: Das Sci-Fi-Meisterwerk ist 126 Minuten pure Unterhaltung

Wer nach dem letzten EM-Spiel heute nach grandioser Unterhaltung sucht, wird bei Netflix fündig: Dort gibt es ein Sci-Fi-Meisterwerk mit Bruce Willis in Bestform.

Ab 21 Uhr läuft heute das dritte und letzte EM-Spiel des Tages. Wer nach dem Auftakt der italienischen Mannschaft gegen Albanien nach origineller und kurzweiliger Unterhaltung sucht, wird bei Netflix fündig. In Das fünfte Element zeigt sich Bruce Willis von seiner besten Seite. Der legendäre Sci-Fi-Film von 1997 ist ein punkiger, spritziger und nie langweiliger Meilenstein von einem Film.



Bei Netflix: Darum geht's in Das fünfte Element

Der absolute kreative Wahnsinn, der von Regisseur Luc Besson in diesen Film gegossen wurde, lässt sich allein anhand der Story ablesen. Im New York des Jahres 2263 gibt es fliegende Taxis, und eines davon steuert Korben Dallas (Willis). Unversehens plumpst ihm die verstörte, in Bandagen gehüllte Leeloo (Milla Jovovich) durch die Decke seines Taxis und lässt sein Leben gehörig entgleisen.

Bruce Willis und Milla Jovovich in Das fünfte Element

Wie sich herausstellt, wird die Erde von einem uralten Bösen in Form eines riesigen Feuerballs bedroht, den nur sie aufhalten kann. Nun braucht sie neben dem Beistand eines Priesters (Ian Holm) auch Dallas' schlagkräftige Unterstützung, denn der skrupellose Industrielle Jean-Baptiste Emanuel Zorg (Gary Oldman) und seine Crew aus orkähnlichen Weltraum-Piraten wollen ihren Tod.

Das fünfte Element ist ein knallbunter und einzigartiger Sci-Fi-Trip

Das ist längst nicht alles. Es gibt in den extrem unterhaltsamen 126 Minuten eine berühmt gewordene Opern-Szene mit einer blauen Alien-Diva (Maïwenn), Chris Tucker als Proto-Influencer mit einer Frisur, die einem Airpod aus blondierten Löckchen ähnelt und weltenrettende Aliens in Steampunk-Rüstungen. Die Liste an haarsträubenden Ideen in Das fünfte Element ist endlos.

Das macht auch den Reiz des großen Sci-Fi-Meisterwerks aus. Es ist von oben bis unten vollgestopft mit skurrilen Schauwerten. Ähnlich wie später in Valerian entwirft Besson mit viel Kreativität eine neue Welt am Reißbrett, in der fliegende Autos und Weltraum-Luxusyachten existieren, aber auch uralte, religiöse Kulte und unrasierte Taxifahrer in schäbigen Bruchbuden.

Alles wurde mit größtmöglicher Sorgfalt und Liebe zum Detail umgesetzt. Der riesige Ideenhaufen ist nicht beliebig, sondern eine umsichtige Komposition: Jedes knallige Outfit, jeder Spritzer Dreck, jeder Knopf an einer Schnellfeuerwaffe ist wie der Strich eines Meistermalers perfekt platziert.

Ihr wollt noch mehr Sci-Fi-Tipps bei Netflix?

Bruce Willis in Bestform garniert das geniale Arrangement

Die ganz besondere, atemlose und campige Stimmung des Films tragen ansonsten aber vor allem die Schauspieler:innen, die ohne Ausnahme in absoluter Topform sind: Tucker im kreischenden Hochdruckmodus, Jovovich als übernatürlicher Engel und Oldman – allein das ein Riesengenuss – als cholerischer, skrupelloser Schreihals von einem Narzissten.

Tobis Gary Oldman als wahnsinniger und wahnsinnig ulkiger Bösewicht

Ganz obenauf sitzt Willis, der seine Rolle irgendwo zwischen Bogarts Trenchcoat und einem Griff in die John McClane-Schublade ansiedelt: Gewitzt, ruppig, knallhart, aber auch vertrottelt und so lange desillusioniert, bis ihm jemand eine Knarre und einen Grund zu kämpfen gibt.

Das fünfte Element ist 90er-Kult und einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Korben Dallas ist eine von Willis' ikonischsten Rollen. Er ist ein Höhepunkt seines Willens und Talents, zu dem Fans immer wieder zurückkehren können.

Ihr könnt das Sci-Fi-Meisterwerk Das fünfte Element bei Netflix streamen – vor, nach, und auch guten Gewissens während der EM-Spiele.