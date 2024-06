Letzte Chance: In Kürze wirft Netflix einen der größten Sci-Fi-Blockbuster des Jahrtausends aus dem Angebot

Nur noch wenige Tage lang bleibt der Sci-Fi-Blockbuster Dune: Part One bei Netflix im Streaming-Angebot. Habt ihr den Auftakt der Wüstenplanet-Saga schon gesehen?

Die Sandkörner tröpfeln gemächlich die Sanduhr hinunter und wollen sagen: Sputet euch, wenn ihr den Sci-Fi-Film Dune noch auf Netflix sehen wollt.

Denis Villeneuves Neuverfilmung des klassischen Frank Herbert-Romans bleibt nämlich nur noch bis zum 25. Juni 2024 im Angebot des Streaming-Dienstes, bis der Content-Wurm den Blockbuster verschlingt.

Dune auf Netflix: Worum geht es im Sci-Fi-Blockbuster über den Wüstenplaneten?

Im Jahr 10191 übernimmt Herzog Leo Atreides (Oscar Isaac) vom Planeten Caladan im Auftrag des galaktischen Imperators die Verwaltung des Planeten Arrakis. Auf dem Wüstenplaneten wird eine wundersame Substanz namens Spice abgebaut, die bewusstseinserweiternd und unabdinglich für die Raumfahrt ist. Fragt sich nur, warum die sadistischen Verwalter des Barons Harkonnen (Stellan Skarsgård) sich kurz zuvor von Arrakis zurückgezogen haben.

Letos Sohn Paul Atreides (Timothée Chalamet) wurde von seiner Mutter, der Lady Jessica (Rebecca Ferguson), in den Fähigkeiten der Bene Gesserit ausgebildet. Der weibliche Orden manipuliert seit Jahrtausenden die Blutlinien der Adelshäuser, um einen Übermenschen hervorzubringen, den sie Kwisatz Haderach nennen.



Dune Warner Bros.





Die auf Arrakis einheimischen Fremen, zu denen auch die junge Kriegerin Chani (Zendaya) zählt, sind bestens an den Wüstenplaneten angepasst und verehren die gefährlichen Sandwürmer. Gleichzeitig glauben sie an einen kommenden Messias, dessen Prophezeiung wie auf Paul zugeschnitten ist – weil die Bene Gesserit längst Missionsarbeit geleistet haben, die man auch Propaganda nennen könnte. Doch auf Arrakis wartet ein fieser Hinterhalt auf das Haus Atreides.

Bildgewaltig und minimalistisch setzte Villeneuve mit Dune: Part One den ersten Teil der Sci-Fi-Saga um, die mancherorts als Star Wars für Erwachsene gehandelt wird. Neben beeindruckenden State of the Art-Spezialeffekten kann sich vor allem der hochkarätige Cast sehen lassen. Fortgesetzt wurde das Ganze mit Dune: Part Two.

Wo kann man Dune sonst noch streamen? Und was ist mit Dune 2?

Wer Dune bei Netflix verpasst, kann das Sci-Fi-Abenteuer auch als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple TV oder MagentaTV erwerben. Für die Fortsetzung, die erst dieses Jahr in den Kinos zu sehen war, muss man an selber Stelle noch etwas tiefer in die VoD-Tasche greifen – und sich mit der Kaufversion anfreunden.