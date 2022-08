Disney+ Eilmeldung: Hulks Cousine hat jetzt Superkräfte und hier könnt ihr die Serie dazu schauen [Anzeige]

Die Cousine des grünen Avengers-Wutkolosses Hukl bekommt ihre eigene Serie. Bei Disney+ könnt ihr schon sehr bald She-Hulk schauen, die das MCU als Comedy-Spaß aufwirbelt.

Nach Mark Ruffalo als Hulk tritt jetzt die Cousine des Avengers-Helden ins Rampenlicht. Bei Disney+ könnt ihr ab dem 18. August 2022 die MCU-Serie She-Hulk: Die Anwältin im Abo schauen. Die Marvel-Produktion stellt nicht nur eine ganz neue Figur vor, sondern wirbelt das Comic-Universum mit einzigartigen Comedy-Impulsen auf.

Schaut hier den deutschen Trailer zu She-Hulk:

She-Hulk Die Anwältin - Trailer 2 (Deutsch) HD

She-Hulk kommt mit neuen Gesichtern, altbekannten Charakteren und frischem Stil

Hauptfigur der MCU-Serie ist die Anwältin Jennifer Walters. Gespielt wird sie von Tatiana Maslany, die durch die Science-Fiction-Serie Orphan Black bekannt wurde. In der Handlung von She-Hulk: Die Anwältin ist Jennifer Walters als Anwältin in New York auf Mandant:innen mit Superkräften spezialisiert.

Dabei hat sie nach einer Bluttransfusion von ihrem Cousin Bruce Banner selbst übermenschliche Fähigkeiten und verwandelt sich in stressigen Situationen in ein giftgrünes Wut-Monster. So muss sie sich ihrer größten Feindin in Form von Titania (Jameela Jamil) stellen.

She-Hulk: Die Anwältin wird sich neben dem Superheldinnen-Dasein der Hauptfigur auch Jennifers Leben zwischen Job und Dating widmen. Dabei kommt die Serie mit halbstündigen Folgen im witzigen Sitcom-Format daher. Als einzigartige MCU-Neuerung wird die Protagonistin die vierte Wand durchbrechen und direkt zu uns Zuschauer:innen sprechen.

Neben neuen Gesichtern bringt She-Hulk: Die Anwältin gleich mehrere bekannte MCU-Charaktere zurück. Emil Blonsky aka Abomination (Tim Roth) aus Der unglaubliche Hulk wird ebenso dabei sein wie Charlie Cox als Daredevil. Neben Doctor Strange-Gefährte Wong (Benedict Wong) ist natürlich auch Mark Ruffalo als Jennifer Walters' Cousin mit von der Partie.

Die erste Folge von She-Hulk: Die Anwältin kommt am 18. August 2022 zu Disney+. Der Rest der insgesamt 9 Episoden umfassenden Staffel folgt dann im gewohnten Wochentakt.

Die 20 besten Serienstarts im August: Marvel-Doppel, Sandman und House of the Dragon

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im August bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monatsvorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das feurige Game of Thrones-Prequel House of the Dragon, das Netflix-Fantasy-Epos Sandman sowie die schräge MCU-Anwalts-Comedy She-Hulk.



Was versprecht ihr euch von She-Hulk: Die Anwältin?