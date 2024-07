Disney-Film traumatisiert seit 82 Jahren Kinder – jetzt kommen 2 (!) Neuverfilmungen

Nicht jeder Disney-Film schickt euch in schöne Träume. Vor allem Bambi ist einer der Kandidaten, bei denen ihr eher schweißgebadet aus einem Albtraum aufwacht, der sich jetzt gleich zweimal wiederholt.

Wie sehr kann ein Zeichentrickfilm, der auf den ersten Blick komplett harmlos wirkt, kleine Kinder traumatisieren? Der Disney-Klassiker Bambi wartet mit einer herzzerreißenden Szene auf, die man niemals vergessen kann: Das junge Rehkitz verliert seine Mutter durch die Kugel eines Jägers. Ein Trauma für die Ewigkeit.

82 Jahre später befinden sich gleich zwei Neuverfilmungen in der Entstehung. Auf der einen Seite hätten wir das Live-Action-Remake Bambi aus dem Hause Disney, das bereits vor vier Jahren angekündigt wurde, bis heute aber keine großen Fortschritte gemacht hat. Deutlich weiter ist die Realfilm-Konkurrenz aus Frankreich.

Bambi mit echten Tieren: Französische Neuverfilmung des Klassikers kommt 2025 ins Kino

Mit Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Wald erwartet uns bald eine weitere Neuinterpretation der vertrauten Geschichte, die ursprünglich aus der Feder des österreichisch-ungarischen Jägers Felix Salten stammt und im Jahr 1922 erstmals zu Papier gebracht wurde. Jetzt steht der deutsche Kinostart fest.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Bambi-Film schauen:

Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois - Trailer (OV) HD

Bambi – Eine Lebensgeschichte aus dem Wald erobert hierzulande ab dem 6. März 2025 die große Leinwand und bringt euer Kindheitstrauma in gestochen scharfen Bildern und mit echten (!) Tieren zurück. In Frankreich startet der Film sogar noch früher, nämlich am 16. Oktober 2024. Wir erleben gerade die unerwartete Bambi-Ära des Kinos.

Wenn wir es genau nehmen, gibt es noch eine dritte Neuverfilmung des Stoffs: Bambi: The Reckoning. Hierbei handelt es sich um einen Film aus dem sogenannten Poohniverse, in dem beliebte Figuren der Kinderliteratur wie Winnie Puuh als Horror-Gestalten auftreten. Bambi will sich in seinem Ableger für den Tod seiner Mutter rächen.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zum Poohniverse

Disneys Bambi-Realfilm lässt auf sich warten, nachdem Regisseurin abgesprungen ist

Auch Bambi: The Reckoning soll 2025 in den Kinos anlaufen. Das Disney-Remake lässt dagegen noch einige Zeit auf sich warten. Zuletzt musste das Projekt einen großen Rückschlag einstecken, als Regisseurin Sarah Polley (Women Talking) den Film verlassen hat. Bisher wurde kein Ersatz gefunden. Vorerst erwarten uns somit Disney-Live-Action-Remakes zu Schneewittchen, Moana und Lilo und Stitch.