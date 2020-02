Disney+ in Deutschland: So erhaltet ihr die Gratis-Test-Version

Disney+ bietet zum Start in Deutschland ein Probe-Abo an, das euch im Testzeitraum nichts kostet. Erfahrt hier, wie die Testversion funktioniert und wie ihr kündigen müsst.

Disney+ sammelte bei seinem Start in den USA in den ersten Stunden 10 Millionen Nutzer. Einige davon werden sich zunächst über die kostenlose Testversion dem Streamingdienst genähert haben. Diese Möglichkeit bietet Disney+ sämtlichen Neukunden - genau wie die Konkurrenz von Amazon Prime Video und Netflix. Aber wie sieht der Test-Zeitraum bei Disney+ aus? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ihr beim Disney+ ein Test-Abo beachten müsst

Ihr könnt die Test-Mitgliedschaft nur 1 Mal abschließen .

. Der Disney+-Testzeitraum dauert nur 7 Tage .

. Ihr müsst eure Zahlungsdaten bereits bei der Anmeldung für das Test-Abo hinterlegen .

. Denn wenn ihr vor dem Ablauf der 7 Tage das Abo nicht rechtzeitig wieder kündigt, fallen die üblichen monatlichen Kosten an.

an. In Deutschland liegt der Preis bei 6.99 Euro pro Monat (oder 69.99 Euro pro Jahr)

Wie ihr das Test-Abo bei Disney+ wieder kündigt

Die folgenden Angaben beziehen wir aus den Ländern, in denen Disney+ schon online ist. Inwird das Prozedere aber kaum anders aussehen.

Vor allem müsst ihr euch selber rechtzeitig daran erinnern, die Mitgliedschaft wieder zu kündigen. Am besten stellt ihr euch bei Ablauf der 7 Tage einen Wecker oder macht euch einen dicken roten Punkt in den Kalender. Disney legt euch bei der Kündigung keine Steine in den Weg.

So funktioniert die Kündigung laut Games Radar:

Ihr müsst bei Disney+ eingeloggt sein.

Klickt auf euer Nutzer-Profil oben rechts im Bildschirm.

Wählt "Account" aus.

Wählt "Rechnungskonto aus".

Klickt auf "Mitgliedschaft beenden" rechts im Bild

Klickt auf "Vollständige Beendigung" zum Abschluss des Vorgangs.

Serien und Filme: Was ist in der Test-Version von Disney+ enthalten?

Beim Abschluss der Testmitgliedschaft will euch Disney die volle Erfahrung bieten. Ihr erhaltet also keine abgespeckte Version oder dergleichen, sondern kriegt für 7 Tage exakt das, was ihr auch bekommen würdet, hättet ihr den Monatsbeitrag bezahlt. Sämtliche Filme und Serien stehen euch zur Verfügung.