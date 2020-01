Disney+ startet noch früher - und der Preis steht jetzt auch fest

Soeben wurde verkündet, dass Disney+ in Deutschland früher starten wird als gedacht. Auch der Preis für Disneys Streaming-Dienst steht jetzt fest.

Ursprünglich sollte Disney+ hierzulande am 31. März 2020 starten. Nun erreicht uns die Nachricht, dass der Streaming-Dienst schon ein paar Tage früher an den Start gehen wird. Bereits am 24. März 2020 ist es jetzt so weit. Das Datum gilt neben Deutschland auch für Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und die Schweiz. Das verkündet Disney in einer Pressemitteilung.



Disney+ ist in Deutschland billiger als Netflix

Auch der Preis für ein Disney+-Abo wurde endlich enthüllt. Bisher konnten wir uns da nur an den US-Angaben orientieren. Nun steht aber fest: Disney+ kostet 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Das ist deutlich billiger als diverse Netflix-Abos, aber teurer als der Startpreis von Apple TV+, der aktuell bei 4,99 Euro pro Monat liegt. Das billigste Netflix-Abo kostet derweil 7,99 Euro pro Monat.

Das Angebot von Disney+ setzt sich aus fünf großen Säulen zusammen:

Disney

Pixar

Marvel

Star Wars

National Geographic

Dabei haben Abonnenten nicht zur Zugriff auf die bereits existierenden Titel der großen Marken. In Zukunft soll der Disney+-Katalog ähnlich wie bei Netflix, Amazon und Co. mit exklusiven Eigenproduktionen gefüllt werden (Filme, Kurzfilme, Serien und Dokumentationen). Da der Streaming-Dienst in den USA bereits schon im November gestartet ist, sind von diesen inzwischen auch schon einige eingetrudelt.

Star Wars, Marvel und Jeff Goldblum auf Disney+

Am 24. März 2020 dürfen wir uns in Deutschland zum Beispiel auf The Mandalorian freuen. Die allererste Star Wars-Realserie sorgte bereits in den vergangenen Wochen für reichlich Gesprächsstoff - und das nicht nur wegen Baby Yoda. Im Herbst folgt dann gleich auch schon die 2. Staffel von The Mandalorian, während sich aktuell eine Obi-Wan Kenobi-Serie und ein Cassian Andor-Spin-off in Entwicklung befinden.

Disney+ mit Marvel und Star Wars: Alle neuen Original-Serien und -Filme

Ansonsten gibt es zum Start von Disney+ in Deutschland das Remake Lady and the Tramp sowie High School Musical: The Musical - The Series und The World According to Jeff Goldblum. In puncto Marvel steht aktuell noch kein Start fest. Bisher sind aber folgende Serien geplant: The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If...?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight und She-Hulk.

Werdet ihr Disneys Streaming-Dienst Disney+ abonnieren?