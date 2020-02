Disney+ in Deutschland: Auf diesen Geräten könnt ihr den Streamingdienst nutzen

Schon bald startet Disneys Streaming-Dienst Disney+ auch in Deutschland. Aber läuft die App auf euren Fernsehern? Wir haben eine Liste der unterstützen Geräte für euch.

Streaming hat beim Konsum von Serien und Filmen viele Dinge vereinfacht. Ihr könnt jetzt fast alles sehen, wann und wo ihr wollt. Die Inhalte schweben im Internet herum und ihr fangt sie auf mit euren Geräten auf. Aber nicht alle Streamingdienste sind auch auf jedem Smart-TV-Gerät verfügbar. Sky will seine Sky Ticket-App etwa nicht auf dem Fire TV-Stick von Amazon anbieten.

Playstation, Fire TV, Smart-TV: Wo ist die Disney+-App verfügbar?

Disney deckt mit seinem Streaming-Dienst Disney+ eine große Bandbreite an Geräten von den bekanntesten Herstellern ab. Disney Deutschland versichert vor dem Start am 24. März 2020 hierzulande:

Abonnenten wird es möglich sein, das Disney+ Erlebnis auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs.

Disney will eine Verfügbarkeit "auf den meisten internetfähigen Geräten" gewährleisten. Aber was bedeutet das genau? Noch läuft Disney+ nicht in Deutschland, deswegen sind die Angaben für den hiesigen Raum noch etwas unpräzise.

In den USA aber ist die App schon online. Wenn wir dort rüberschauen, finden wir verschiedene Listen, die die unterstützen Geräte anzeigen. Sie bestätigen sich gegenseitig, deswegen können wir davon ausgehen, dass folgende Geräte Disney+ abspielen.

Auf diesen Geräten soll die Disney+-App laufen

Normale Web-Browser auf dem Laptop

Mobile Android-Geräte, also Smart-Phones

Android TV-Geräte

Apple TV-Geräte

Chromebooks

Chromecast- und Chromecast-aktivierte Geräte

Fire TV-Streaming-Geräte

Fire TV Edition-Smart TVs

Fire Tablets

iPads

iPhones

LG-Fernseher

Samsung-Fernseher

PlayStation 4

Sony Smart TVs

Roku TV und Roku Online-Media-Player

Xbox One

Es fehlt die Nintendo Switch und auch auf den Amazon-Geräten wollte Disney seine Disney+-App zunächst nicht anbieten. Man einigte sich letztlich aber auf einen Deal.

