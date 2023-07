Neues von The Walking Dead & The Boys: Die 15 größten Serien-Highlights, die noch 2023 bei Netflix, Amazon & Co. starten

In den nächsten Monaten gibt es Serien-Nachschub für Fans von The Walking Dead, Haus des Geldes, The Boys und vieles mehr. Hier findet ihr 15 Highlights, auf die ihr euch 2023 noch freuen könnt.

Im August starten mit Star Wars: Ahsoka auf Disney+ und One Piece auf Netflix zwei der größten Serien-Blockbuster des Sommers. Aber was hat das Serienjahr abseits neuer Staffeln bekannter Serien an Neuheiten zu bieten? Trotz des Doppel-Streiks in Hollywood könnt ihr euch in den nächsten Monaten auf einige spannende Highlights freuen.

Wir haben uns die Startlisten der Streaming-Dienste und TV-Sender näher angeschaut und stellen euch in dieser Liste 15 neue Serien-Highlights vor, die noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon und Co. zu sehen sind. Dabei gibt es neben Serien-Ablegern zu Hits wie The Walking Dead, Haus des Geldes und The Boys oder neuen Geschichten aus dem MCU so einiges zu entdecken.

1. Serien-Highlight 2023: Alles Licht, das wir nicht sehen (Netflix)

Alles Licht, das wir nicht sehen - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Das Kriegsdrama nach Vorlage von Anthony Doerr erzählt die Geschichte der blinden Jugendlichen Marie-Laure, die im okkupierten Frankreich auf den deutschen Soldaten Werner trifft. Inszeniert wird die vierteilige Miniserie von Stranger Things-Proudzent Shawn Levy.



2. Serien-Highlight 2023: Berlin (Netflix)

Berlin - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Serie: Berlin

Start: im Dezember 2023 auf Netflix

Besetzung: Pedro Alonso

Zwei Jahre nach dem Ende des Heist-Hits Haus des Geldes bekommt Fanliebling Berlin seine eigene Prequel-Serie. In dieser führt der als Andrés de Fonollosa bekannte Räuber mehrere Jahre vor dem Überfall auf die spanische Banknotendruckerei eine eigene Diebesbande an, mit der er spektakuläre Raubzüge ausführt.



3. Serien-Highlight 2023: Bodies (Netflix)

Vertigo Bodies

Mit Bodies erwartet uns eines der ambitioniertesten und spannendsten Crime-Formate des Jahres. Denn hier beschäftigt eine mysteriöse Mordreihe in London vier verschiedene Ermittler:innen über einen Zeitraum von 150 Jahren. Der Fall erstreckt sich vom viktorianischen London der 1890er Jahre bis hin in die Post-Techno-Apokalypse des Jahres 2050.



4. Serien-Highlight 2023: The Changeling (Apple TV+)

Apple TV The Changeling

In der Adaption des gleichnamigen Romans von Victor LaValle erwartet uns ein interessanter Mix aus Horror und Großstadt-Märchen mit Atlanta-Star Lakeith Stanfield in der Hauptrolle. Dieser spielt einen jungen Vater, der einen unvorstellbaren Verlust verkraften muss, als seine Frau unerwartet das gemeinsame Kind tötet und spurlos verschwindet.

5. Serien-Highlight 2023: The Continental (Amazon)

The Continental - Teaser 1 (English) HD

Die Action-Reihe John Wick wird im Herbst durch eine Prequel-Serie erweitert. Diese bleuchtet die Vorgeschichte des späteren Continental-Managers Winston Scott. In den 1970er Jahren begibt er sich auf einen tödlichen Streifzug durch die Unterwelt New Yorks. Die Miniserie besteht aus drei Folgen in Spielfilmlänge und wird in Deutschland bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

6. Serien-Highlight 2023: Echo (Disney+)

Disney Echo

Das MCU wagt mit dem Hawkeye-Spin-off Echo ein interessantes Experiment: Die Serie wird als Binge-Release komplett am 29. November auf Disney+ veröffentlicht. Hauptfigur ist dabei die gehörlose Kämpferin Maya Lopez, die sich nach Oklahoma flüchtet, wobei ihre Vergangenheit und ihre Native American-Wurzeln erforscht werden. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit dem Kingpin Wilson Fisk und Daredevil.



7. Serien-Highlight 2023: Eine Frage der Chemie (Apple TV+)

Lessons in Chemistry - S01 First Look (English) HD

Der Roman Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus hält sich seit seinem Erscheinen hartnäckig auf den Bestseller-Listen. Im Oktober startet bereit die Serien-Adaption der gefeierten Vorlage über eine Frau namens Elizabeth Zott, die in den 1960er Jahren eigentlich Chemiker werden will und schließlich vor der Kamera in einer Kochsow landet. Besonders spanend ist hierbei die Besetzung von Brie Larson in ihrer ersten Serien-Hauptrolle seit 12 Jahren.

8. Serien-Highlight 2023: Fall of the House of Usher (Netflix)

Netflix Mike Flangans erste Netflix-Serie: Spuk in Hill House

Mike Flanagan ist seit Jahren ein Garant für gruselige, emotional erschütternde und verdammt gute Horrorserien auf Netflix. Diese Ära wird 2023 nun mit einer letzten Serie zu Ende gehen, da der Horrormeister fortan mit Amazon zusammenarbeitet. Inspiriert von Werken Edgar Allan Poes erzählt The Fall of the House of Usher von Familie, Wahnsinn und Verfall. Versammelt werden dabei viele bekannte Stars des "Flanaverse".



9. Serien-Highlight 2023: Fellow Travellers (Showtime)

Fellow Travelers - S01 Teaser Trailer (English) HD

Die Showtime-Miniserie Fellow Travelers erzählt die Dekaden umspannende Liebesgeschichte zweier grundverschiedener Männer, die sich in Washington während der McCarthy-Ära kennenlernen. So treffen Tim Laughlin und Hawkins Fuller während der Vietnam-Proteste in den 1960er Jahren, in den 1970ern zur Zeit von Drogen und Hedonismus und später in den 1980er Jahren während der AIDS-Krise wieder aufeinander.

10. Serien-Highlight 2023: Generation V (Amazon)

Gen V - S01 First Look Teaser (English) HD

Der erste Live-Action-Ableger von Amazon Superhelden-Satire The Boys verkürzt uns die lange Wartezeit auf Staffel 4. Hier stehen nun junge Supes im Vordergrund, die an der Godolkin University zu den Stars von morgen ausgebildet werden und in brutalen Wettkämpfen gegeneinander antreten müssen. Freut euch auf jede Menge neue blutige Exzesse und einige Gastauftritte bekannter The Boys-Charaktere.

11. Serien-Highlight 2023: Liebes Kind (Netflix)

Netflix Liebes Kind

Mit der sechsteiligen deutschen Miniserie wird Romy Hausmanns Bestseller-Thriller Liebes Kind adaptiert. Die Geschichte beginnt dort, wo andere Thriller enden: Eine junge Frau namens Lena und zwei Kinder leben in einem isolierten Haus in Gefangenschaft. Lena gelingt die Flucht. Doch der Albtraum scheint danach für sie kein Ende nehmen zu wollen.



12. Serien-Highlight 2023: Masters of the Air (Apple TV+)

Apple TV Masters of the Air

Eines der spannendsten Serien-Projekte aus dem Hause Apple soll dieses Jahr endlich starten. Nach Band of Brothers - Wir waren wie Brüder und The Pacific produzieren Steven Spielberg und Tom Hanks das nächste Weltkriegs-Epos, das sich diesmal den Geschichten der sogenannten Bomber Boys der US-Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg widmet.

13. Serien-Highlight 2023: Mr & Mrs Smith (Amazon)

Amazon Mr. & Mrs. Smith

Die Action-Komödie mit Angelina Jolie und Brad Pitt aus dem Jahr 2005 wird als Amazon-Serie neu aufgelegt. Diesmals schlüpfen Donal Glover und Maya Erskine in die Rolle des Agenten-Paares mit Eheproblemen und einem aufregenden Job bei einer mysteriösen Spionage-Agentur.

14. Serien-Highlight 2023: Obliterated (Netflix)

AMC Obliterated-Star Paola Lazáro in The Walking Dead

Während Cobra Kai-Fans ungeduldig auf (die noch nicht bestellte) Staffel 6 warten, waren die Schöpfer der Martial-Arts-Serie nicht untätig und haben bereits eine neue Netflix-Serie gedreht. Mit Obliterated erwartet uns ein aufregender Action-Spaß über ein Special Forces-Team, das nach einer durchzechten Nacht mit Hangover in Las Vegas einen Terroranschlag vereiteln muss.



15. Serien-Highlight 2023: The Walking Dead Daryl Dixon (AMC)

The Walking Dead: Daryl Dixon - S01 Teaser Trailer 2 (English) HD

Nach dem Ende von The Walking Dead beginnt für Daryl Dixon in seiner eigenen Spin-off-Serie eine abenteuerliche Reise durch das post-apokalyptische Frankreich, die ihn von Marseille bis unter den zerfallendenen Eiffelturm in Paris führt. Nach fast 13 Jahren werden dabei erstmals die Auswirkungen der Zombie-Apoklaypse außerhalb der USA erforscht. Französische Weinberge und Burgen sind mal eine erfrischende Abwechslung von den Wäldern Vrginias.

Bei allen hier aufgeführten Serie ist der Start in diesem Jahr so gut wie sicher. Trotzdem kann es aufgrund des derzeitigen Doppel-Streiks zu unvorhergesehenen Änderungen kommen. Nicht fertiggestellte Nachsynchronisationen, Angst vor fehlender Serien-Bewerbung durch die Stars oder das Einbehalten von Serien für den Release-Plan 2024 könnten Gründe für kurzfristige Terminverschiebungen sein.

