Disney+ verändert Preise: Alle Infos zum neuen Abo

Disney+ rückt US-Kunden mit Preiserhöhungen und Werbung zu Leibe. Aber was bedeutet das für die Abonnenten im deutschsprachigen Raum?

Diverse Streamingdienste liebäugeln momentan mit einer Version ihres Angebot, das Werbung enthält, dafür aber günstiger ist. Disney+ will in den USA nun zweigleisig fahren. Dort soll es bald ein preiswertes Paket mit Werbung und ein teureres ohne Unterbrechungen geben. Aber kommt dieses Konzept bald auch nach Deutschland?

Disney+ führt Werbung und Preiserhöhung in den USA ein

Ab dem 8. Dezember 2022 haben US-Kunden die Wahl. Sie können wie bisher für 7,99 Dollar im Monat streamen, jetzt allerdings mit Werbung. Oder sie zahlen 10,99 Dollar und genießen Filme und Serien weiterhin ohne kommerzielles Zwischenspiel. Was bedeutet das für uns?

Hier die wichtigsten Fakten zur Disney+-Änderung im Überlick

für den deutschsprachigen Raum hat Disney+ bisher weder Werbung noch teurere Preise angekündigt

in den USA gibt es mit Hulu ein erfolgreiches Vorbild mit Werbung

dort wird die werbefreie Variante um 3 US-Dollar teurer

das Angebot bleibt gleich

es soll ca. 4 Minuten Werbung auf eine Stunde Sendezeit geben

geben bei Kinder-Inhalten soll es keine Werbung geben

Es stellt sich also die Frage, ob und wann die UmstellungZumal es hierzulande keine Spitzen-Streamer mit Werbeeinspielern gibt. Zumindest bisher. Der kostenlose Amazon-Kanal Freevee hat trotz Werbung ein tolles Angebot . Ob sich das Konzept lohnt, muss sich zeigen.

Kunden können hierzulande also noch einmal durchatmen. Sollte das Konzept für den deutschsprachigen Raum aber irgendwann angepasst werden, werden Abonnenten womöglich auch hier beispielsweise 10,99 Euro statt gegenwärtigen 8,99 Euro für werbefreie Inhalte bezahlen müssen.

