Quentin Tarantinos Lieblingsfilm: Die größten Highlights bei Amazons kostenlosem Streamingdienst Freevee

Beim Amazon-Kanal Freevee gibt es jetzt kostenlose Filme und Serien zum streamen. Darunter ist etwa auch ein Herzensfilm Quentin Tarantinos.

Amazon bietet neben Amazon Prime jetzt ein kostenloses Streaming-Angebot namens Freevee. Vormals als IMDb-TV bekannt, bietet der neue Channel seit Kurzem jede Menge Filme und Serien gratis. Allerdings mit Werbeunterbrechungen. Die Filme und Serien können sich aber sehen lassen. Neben Quentin Tarantinos Lieblingsfilm und einer fesselnden Horror-Serie ist auch einer der unterhaltsamsten Filme mit Nicolas Cage dabei.

Quentin Tarantinos Nr. 1 und bildgewaltiger Fantasy-Horror: Das bietet Amazons FreeVee

Dem Regisseur von Pulp Fiction könnte FreeVee gefallen. Mit dem blutigen Action-Thriller Battle Royale ist nämlich Quentin Tarantinos Lieblingsfilm mit an Bord. Der verstörende Film über eine Schulklasse, die in einem mörderischen Spiel gegeneinandergehetzt wird, diente nicht zuletzt für Kassenschlager wie Die Tribute von Panem - The Hunger Games als Vorlage.

So funktioniert Freevee: Wir erklären das kostenlose Amazon-Angebot

Wem das zu grausam ist, der kann zum vielfältigen Serien-Angebot greifen. Neben der fesselnden Krimi-Serie Broadchurch wird sich der Horror-Kult Penny Dreadful auch auf Freevee vieler Zuschauer erfreuen. Wer auf der Suche nach einem Bilderrausch ist, kommt mit Nicolas Cages Horror-Fantasy-Auftritt Mandy oder der Comic-Verfilmung Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt auf seine oder ihre Kosten.

Weitere gute Filme auf Amazons FreVee:

Weitere gute Serien auf Amazons FreeVee:

Was haltet ihr von Freevee?