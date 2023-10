Disneys Harry Potter-Ersatz kostet bis zu 15 Millionen Dollar (!) pro Folge: Gescheiterte Fantasy-Reihe wird mit viel Geld neu aufgelegt

Disney veröffentlicht bald seine Serien-Antwort auf das Harry Potter-Franchise. Bis zu 15 Millionen Dollar pro Folge soll die Rettung eines Fantasy-Universums kosten.

Griechische Gottheiten sind real, sie haben jede Menge Kinder und führen gerne Krieg. Das ist die große Enthüllung, die der jungen Hauptfigur in Percy Jackson: Die Serie zuteilwird. Disneys Revival der im Kino untergegangenen Reihe wird offenbar richtig teuer. Aber sie könnte Harry Potter den Fantasy-Thron streitig machen.

15 Millionen pro Folge: Disney investiert viel Geld in Harry Potter-Ersatz

Die kommende Disney+-Serie basiert genau wie die Filmreihe auf den Percy Jackson-Büchern von Rick Riordan. Dort stellt der junge Percy fest, dass er der Sohn der griechischen Gottheit Poseidon ist und einen Krieg zwischen Olymp und den finsteren Titanen verhindern soll.

Schaut euch hier den ersten Trailer zur Percy Jackson-Serie an:

Percy Jackson and The Olympians - S01 Teaser Trailer (English) HD

Wie Variety von Insider-Quellen erfahren haben will, sollen die Folgen der Serie 12 bis 15 Millionen Dollar kosten. Das entspricht etwa dem Budget des Star Wars-Flaggschiffs The Mandalorian, wie Discussing Film anmerkt. Disney muss Großes mit der Serie vorhaben.

In den 2010ern erschienen bereits die Fantasy-Adaptionen Percy Jackson - Diebe im Olymp und Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen im Kino. Sie floppten nicht, ließen aber auch keine große Fan-Begeisterung für die Reihe erkennen und wurden daher nicht mehr fortgesetzt.

Wann kommt die Percy Jackson-Serie zu Disney+?

Die Percy Jackson-Serie soll am 20. Dezember 2023 bei Disney+ anlaufen. Die erste Staffel wird acht Folgen enthalten, die in wöchentlicher Taktung erscheinen. Vor der Kamera ist unter anderem Walker Scobell (The Adam Project) zu sehen.

Ein Hauch von Harry Potter: Was ist die Handlung der Percy Jackson-Serie?

In Griechenland befinden sich die Gottheiten schon länger nicht mehr, seit sie den Olymp nach Amerika, genauer gesagt nach New York, verlagert haben. Hier lebt auch der Jugendliche Perseus ‘Percy’ Jackson, der eines Tages herausfindet, dass er der Sohn des Meeresgotts Poseidon ist.

Percy gerät mitten in einen Konflikt der Götter und einen sich anbahnenden Krieg mit den Titanen. Um ihn zu beschützen, wird Percy in das Camp Half Blood geschickt. Dort leben weitere Halbgötter, die für den Kampf gegen Monster trainieren. Jeder von ihnen ist in eine von 12 Hütten eingeteilt, je nachdem welche Gottheit ihr Vater oder ihre Mutter ist. Gemeinsam mit seinen Freunden tritt Percy zahlreiche Abenteuer an, während der gefährliche Titan Kronos an Macht gewinnt und zahlreiche Anhänger um sich scharrt.

Podcast-Tipp: Die 5 besten deutschen Netflix-Serien und warum das Ausland sie lieb

Wir bestaunen in unserem Podcast Streamgestöber den Aufstieg der deutschen Netflix-Serien – hierzulande und international:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles begann 2017 mit Dark. Mittlerweile gibt es 19 deutsche Netflix-Original-Serien – und da sind Dokus und Shows noch gar nicht mit eingerechnet. Welche sind die besten? Was feiern Fans und Kritiker:innen anderer Länder daran?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.