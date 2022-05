Doctor Strange 2: Erster offizieller Blick auf den überraschendsten Cameo

Doctor Strange 2 überrascht am Ende mit dem MCU-Debüt eines Mega-Stars. Eine Woche nach Kinostart des neusten Marvel-Abenteuers wurde das erste offizielle Bild der entsprechenden Figur veröffentlicht.

Achtung, es folgen Spoiler!

Doctor Strange in the Multiverse of Madness schickt Benedict Cumberbatchs Stephen Strange durch das Multiversum. Dadurch bekommen wir viele verschiedene Marvel-Welten zu Gesicht. Auf der Erde 838 wird der Superheld etwa von den Illuminati in die Mangel genommen. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren großen Cameo.



Die erste Post-Credit-Szene von Doctor Strange 2 stellt uns eine völlig neue Figur vor. Es handelt sich um die mächtige Marvel-Zauberin Clea. Gespielt wird sie von Charlize Theron, die in den vergangenen Jahren in zahlreichen Action-Blockbustern zu sehen war, von Mad Max: Fury Road bis hin zu den neuen Fast & Furious-Teilen.

Neue Marvel-Heldin: Charlize Theron stellt Clea aus Doctor Strangen 2 vor

Eine Woche nach dem Kinostart wird der neuste Casting-Coup im Marvel Cinematic Universe für alle Welt sichtbar gemacht. Was bisher ein Geheimnis war, teilt Theron nun auf ihrem Twitter-Account. "Meet Clea", schreibt sie und postet dazu ein Bild, das ihre Marvel-Heldin im Close-up zeigt. Nachfolgend findet ihr den Tweet.

In welchen MCU-Projekten Clea als Nächstes auftaucht, steht noch nicht fest. Therons Cameo erinnert an die erste Post-Credit-Szene von Eternals, in der ebenfalls ein Superstar neu ins MCU eingeführt wurde: Harry Styles als Eros aka Starfox. Auch hier ist unklar, wann und wo die Figur zurückkehrt.

Wie hat euch der Cameo von Charlize Theron als Clea gefallen?