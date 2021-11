Beide Eternals-Post-Credit-Szenen erklärt: Eine deutet den bisher krassesten MCU-Charakter an (der eh verändert wird)

Im Abspann von Eternals warten gleich zwei zusätzliche Szenen auf Marvel-Fans. Wir erklären euch, was darin passiert und wie sie ins große MCU passen.

Mit über zweieinhalb Stunden Länge liefert Eternals ein neues Marvel-Abenteuer ab, das mit gleich 10 neuen Charakteren und einer Welten sowie Jahrhunderte umspannenden Geschichte kaum epischer ausfallen könnte.

Wie immer sollten MCU-Fans aber nicht gleich den Kinosaal verlassen, sobald der Abspann einsetzt. Dann folgen nämlich noch zwei zusätzliche Szenen, die für Diskussionsstoff sorgen dürften. Wir erklären euch beide Post-Credit-Szenen aus Eternals. Ab hier folgen natürlich Spoiler!

Die erste Eternals-Abspannszene bringt Harry Styles als Thanos' Bruder ins MCU

Im Finale von Eternals ist es dem Team gelungen, die Geburt des Celestials Tiamut und damit die Zerstörung der Erde und Auslöschung der Menschheit zu verhindern. Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani) und Phastos (Brian Tyree-Henry) müssen aber wohl dafür büßen, dass sie sich gegen ihre Schöpfer aufgelehnt haben, und werden ins Weltall gezogen.

In der ersten Abspannszene von Chloé Zhaos MCU-Film sehen wir die übrigen Eternals Thena (Angelina Jolie), Makkari (Lauren Ridloff) und Druig (Barry Keoghan) an Bord ihres Raumschiffs. Hier kommt plötzlich die Marvel-Figur Pip der Troll auf sie zugelaufen und kündigt das eigentliche Highlight dieser Bonus-Szene an: Popstar Harry Styles stellt sich im Anzug als Thanos-Bruder Eros vor und bietet den Superheld:innen seine Unterstützung an!

Im Gegensatz zum großen Bösewicht der Infinity-Saga tritt Styles' Figur in menschlicher Form auf, wobei sein Anzug an die Superhelden-Persönlichkeit Starfox aus den Marvel-Comics erinnert. Hier wurde Eros zum Beispiel von den Avengers trainiert, um sie manchmal zu unterstützen.

Wir haben schon mal darüber berichtet, dass Thanos' Bruder im MCU ein echtes Problem wäre. Das liegt an seinem mehr als fragwürdigen Comic-Hintergrund, wo Starfox durch seine Fähigkeit, den Willen anderer zu manipulieren, auch wegen dem sexuellen Missbrauch von Frauen angeklagt wird. In einer Comic-Storyline wird er von Jennifer Walters aka She-Hulk verteidigt, die irgendwann hinterfragen muss, ob sie von ihm nicht auch sexuell manipuliert wurde.

© Marvel Comics Eros aka Starfox

Harry Styles als potenziellen Superhelden-Sexstrafstäter können wir uns allerdings nicht im MCU vorstellen. Wenn Marvel und Disney diesen Eros zukünftig auftreten lassen wollen, wird der extrem problematische Comic-Hintergrund des Charakters garantiert verändert oder weggelassen. Zumal er in der Abspannszene von Eternals auch als Unterstützung für das neue Team auftritt.

Die zweite Eternals-Abspannszene teast Kit Haringtons MCU-Superheldenzukunft als Black Knight

Die letzte Eternals-Szene nach dem Abspann zeigt nochmal kurz Game of Thrones-Star Kit Harington als Dane Whitman. Auch wenn wir ihn im Vergleich zu Sersi als gewöhnlichen Menschen erlebt haben, verrät er der Superheldin gegen Ende kurz, dass er auch ein Geheimnis vor ihr hatte. Davor sprach er über seine besondere Familiengeschichte, die Generationen zurückreicht.

Die Post-Credit-Szene von Eternals zeigt Haringtons Figur vor einer Kiste, in der ein schwarzes Schwert liegt. Als Dane überlegt, danach zu greifen, hält ihn eine Stimme aus dem Off davon ab. Damit wird Kit Haringtons Superheldenzukunft im MCU angedeutet, denn zusammen mit dem Schwert wird Dane Whitman zum Superheld Black Knight.

© Marvel Comics Black Knight in den Comics

In den Marvel Comics hat Dane Whitman aka Black Knight mit der Ebenholzklinge eines der stärksten Schwerter überhaupt. Dazu kann er sich auch teleportieren und ist ausgebildeter Physiker. In Eternals wird bereits angedeutet, dass das mächtige Schwert in Danes Familie von Generation zu Generation weitervererbt wird. Anscheinend ist jetzt die Zeit für ihn gekommen, die Rolle des übermenschlichen Schwertkämpfers einzunehmen.

