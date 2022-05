Dragon Ball: Der deutsche Kinostart des nächsten großen Films ist schon ganz nah

Gute Nachrichten für alle Dragon Ball-Fans: Der neuste Kinofilm des Fantasy-Action-Franchise befindet sich bereits auf dem Weg in die deutschen Kinos. Es ist ein historisches Ereignis.

Vier Jahre sind seit dem Kinostart von Dragon Ball Super: Broly vergangenen. Der erste Film aus der Dragon Ball Super-Reihe spülte über 120 Millionen US-Dollar in die Kinokassen und ist damit einer der größten Erfolge des gesamten Franchise. Nun kündigt sich die Fortsetzung an: Dragon Ball Super: Super Hero.



Bei Dragon Ball Super: Super Hero handelt es sich um den ersten weltweiten Kinostart, der von Crunchyroll durchgeführt wird. In den USA bringt der auf Anime spezialisierte Streaming-Dienst den Film allein auf die große Leinwand. International erfolgt die Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment.

Wann startet Dragon Ball Super: Super Hero im Kino?

Ein konkreter Kinostart steht noch nicht fest. Dafür wurde der Monat eingegrenzt: Dragon Ball Super: Super Hero startet im August 2022 in den deutschen Kinos. Neben Vorstellungen im Original mit Untertiteln sind ebenfalls diverse Synchros geplant. Ob eine deutsche dabei ist, geht aus der Pressemitteilung von Crunchyroll nicht hervor.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dragon Ball Super: Super Hero schauen:

Dragon Ball Super: Super Hero - Trailer (English Subs) HD

Lediglich in einem Land ist Dragon Ball Super: Super Hero früher zu sehen: In seiner Heimat, Japan, startet das Fantasy-Action-Abenteuer bereits am 11. Juni 2022. Mit rund zwei Monaten Verspätung müssen wir allerdings nicht allzu lange auf das neuste Kinoereignis aus dem Dragon Ball-Universum warten.

Was erwartet ihr euch vom neusten Dragon Ball-Film?