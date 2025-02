Drastische Veränderung bei GNTM: Heidi Klum wagt Neuanfang für Jubiläumsstaffel

Germany's Next Topmodel by Heidi Klum ist einfach Kult. Jetzt feiert die Show ihr 20. Jubiläum. Passend dazu wird es große Veränderungen geben. Alle Infos gibt es hier.

"Ich habe heute leider kein Foto für dich": TV-Fans haben diesen Satz in fast 20 Jahren GNTM-Geschichte unzählige Male gehört. Seit 2006 zählt die Castingshow zu den erfolgreichsten Shows bei ProSieben – trotz schwerer Vorwürfe. In diesem Jahr steht jedoch ein ganz besonderes Ereignis an: Der Model-Wettbewerb startet in die 20. (!) Staffel. Mit diesen Änderungen will Heidi Klum für frischen Wind sorgen.

GNTM feiert die 20. Staffel : Zum Jubiläum gibt es mehr Folgen und sogar ein Spin-off

Bereits im letzten Jahr kämpften zum ersten Mal auch männliche Models um den Topmodel-Titel. Da der Cast aber plötzlich doppelt so groß war, kamen die einzelnen Charaktere viel zu kurz – ein Fehler, den ProSieben in der großen Jubiläumsstaffel nicht wiederholen möchte. Deshalb spendiert der Sender mehr Folgen als je zuvor: Die ersten 6 Wochen wird es 2 Episoden pro Woche geben. Dienstags sind die Männer dran, donnerstags die Frauen. Natürlich werden dabei Megastars wie Naomi Campell für den nötigen Star-Faktor sorgen. Kurios: TV-Legende Klaas Heufer-Umlauf wird beim großen Umstyling Hand anlegen, denn er ist gelernter Friseur.

Für alle, die NOCH MEHR GNTM wollen, gibt es auf dem Streamingdienst Joyn erstmals ein Spin-Off, das hinter die Kulissen der Modelwelt blickt: Germany's Next Topmodel Stories läuft direkt im Anschluss an die Hauptshow und soll die privaten Momente beleuchten. Hier könnte es für Drama-Fans besonders spannend werden, denn meist zeigt sich hier der knallharte Konkurrenzkampf am deutlichsten.

Germany's Next Topmodel: Alle Sendetermine im Überblick

Falls euch nur die weiblichen oder männlichen Models interessieren, gibt es hier eine nützliche Übersicht. Ab Folge 13 (27. März 2025) werden die übriggebliebenen Kandidat:innen bis zum Finale zusammen vor der Kamera stehen. Wegen der verheerenden Brände in L.A. ist aber noch unsicher, wann wir den Rest der Show zu sehen bekommen.