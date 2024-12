"Du kannst keinen John Wick mehr drehen": Keanu Reeves sieht Schwarz für Teil 5 der Action-Reihe

Kommt John Wick 5? Die Zukunft von Keanu Reeves' Action-Antihelden ist unklar. Der Star selbst scheint einem neuen Auftritt als Hauptfigur jetzt eine Absage zu erteilen.

Auftragskiller ist ein Knochenjob. Das merkt nach den vier Filmen des John Wick-Franchises auch Hauptdarsteller Keanu Reeves. Er liebt die Rolle, aber zwei schmerzhafte Gründe sprechen gegen einen weiteren Auftritt. Das enthüllt er jetzt in einem neuen Interview.

Keanu Reeves bezweifelt John Wick 5 – aber in 5 Monaten sehen wir ihn wieder

Im Gespräch mit CBS erklärte Reeves:

Sag niemals nie, aber meine Knie meinen gerade: 'Du kannst keinen John Wick mehr drehen.' Mein Herz will also, aber ich weiß nicht, ob meine Knie es können.

Wie Reeves häufiger betont hat, erfordert jeder John Wick-Dreh durch seine komplexen Stuntszenen Höchstleistungen von seinen Darsteller:innen. Beim Dreh der Komödie Good Fortune schienen die Anstrengungen schließlich ihren Tribut zu fordern: Anfang des Jahres zeigte sich Reeves mit Krücken. Wie er im Juli in der Late Show with Stephen Colbert enthüllte, sei er auf einer Matte ausgerutscht und habe seine Kniescheibe gebrochen, die "geknackt habe wie ein Kartoffel-Chip."

Gut möglich, dass seine fehlende John Wick 5-Zuversicht auf das Set-Malheur zurückzuführen ist. Tatsächlich schien ein weiteres Sequel der Action-Hauptreihe zuletzt in weite Ferne zu rücken. Während nach John Wick: Kapitel 4 zunächst sehr schnell von einer Fortsetzung die Rede war, sprachen Reeves wie Regisseur Chad Stahelski in der Folgezeit von einem Fokus auf andere Projekte. So wird Stahelski 2025 etwa ein Fantasy-Projekt mit Henry Cavill angehen, das einen Großteil seiner Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Zögerlich zeigen sich Reeves und Stahelski allerdings nur gegenüber Teilen der Hauptreihe: Das Franchise selbst blüht gegenwärtig geradezu auf. Auf die Amazon-Serie The Continental folgt im Juni 2025 das Spin-off Ballerina, in dem auch Reeves einen Auftritt haben wird. Die Sequel-Serie John Wick: Under the High Table und ein weiterer Ableger über den blinden Attentäter Caine (Donnie Yen) sind ebenfalls in Planung.