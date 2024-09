"Dumbledore hat mir ins Gesicht gespuckt": Harry Potter-Darstellerin erinnert sich an intensive Szene, die es nicht in den Film geschafft hat

Bei Dreharbeiten läuft nicht immer alles nach Plan. Das musste auch eine Statistin bei den Harry Potter-Filmen feststellen, als die Spucke von Dumbledore-Darsteller Michael Gambon durch den Raum flog.

Oft existieren sehr romantische Vorstellungen davon, wie die Dreharbeiten eines großen Hollywood-Blockbusters ablaufen. Die Wahrheit ist: Am Set herrscht meist mehr Chaos als die fertigen Bilder im Kino erahnen lassen. Samantha Clinch kann viele dieser Geschichten erzählen, denn sie war eine Komparsin bei zwei Harry Potter-Filmen.



Genau das macht sie auch auf ihrem TikTok-Kanal. Clinch verkörperte in Harry Potter und der Gefangene von Askaban und Harry Potter und der Feuerkelch die Hogwarts-Schülerin Eloise Midgen. Jetzt teilt sie in kurzen Videos witzige Anekdoten und erinnert sich an die Erfahrungen, die sie am Set der Fantasy-Blockbuster gesammelt hat.

Wenn in Harry Potter die Dementoren kommen, kann auch mal Dumbledore die Fassung verlieren

In einem ihrer Harry Potter-Videos verrät Clinch, dass ihr Dumbledore-Darsteller Michael Gambon in einer besonders intensiven Szene im Eifer des Gefechts ins Gesicht gespuckt hat. Nicht viele Menschen können ihre TikToks mit den Worten "Erinnere mich gerade an die Zeit, als Dumbledore mir ins Gesicht gespuckt hat" einleiten.

Clinch beschreibt die Situation wie folgt:

Im Feuerkelch [Anm.d.Red.: vermutlich eher Der Gefangene von Askaban] gibt es einen Moment, in dem Dumbledore ankündigen muss, dass die Dementoren kommen, und das ist natürlich für alle Beteiligten eine absolut furchtbare, erschreckende Nachricht. Aber da Dumbledore nun mal Dumbledore ist, steht für ihn eine Menge auf dem Spiel. Eine ganze Menge.

Dann passierte das große Drama:

Jedenfalls kommt er zu dem Tisch rüber, an dem ich sitze, legt mir die Hand auf die Schulter, sieht mir direkt ins Gesicht und sagt: Die Dementoren kommen! [Er hatte] im wahrsten Sinne des Wortes Schaum vor dem Mund, überall war Spucke. Vielleicht ist es mir sogar ins Auge geraten.



Das passt ganz zu dem Dumbledore, den Gambon ab dem dritten Teil verkörperte. War die von Richard Harris gespielte Version in den ersten beiden Filmen noch sehr an einem liebevollen Märchenonkel orientiert, erweiterte Gambon den Hogwarts-Schulleiter um düsterere Facetten und wandte sich nicht selten mit harschen Worten an Harry.

Dumbledores großer Spuck-Moment hat es nicht in die finale Version des Harry Potter-Films geschafft

Clinchs Erzählung klingt nach einer Erinnerung für die Ewigkeit. Eine tragische Niederlage musste sie dennoch einstecken: Im fertigen Film ist die Szene nicht zu sehen. Sie landete auf dem Boden des Schneideraums:

Dumbledore hat mir in die Augen gespuckt, und die Szene hat es nicht in den Film geschafft. Seltsam, seltsam, ich weiß nicht, warum. Das wäre ein toller Anblick. Das ist also der Moment, in dem Dumbledore wahrscheinlich ein Butterbier zu viel getrunken und mir ins Gesicht gespuckt hat. Gute Zeiten, ein Karrierehöhepunkt, würde ich sagen.

Dank Clinchs TikTok weiß inzwischen aber die ganze Welt über Dumbledores großen Spuck-Moment Bescheid – oder zumindest die Fans, die nicht genug Behind-the-Scenes-Geschichten zu den Harry Potter-Filmen bekommen können.