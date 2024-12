Dune 3 kommt mit riesiger Änderung – das sind die Folgen für das Sci-Fi-Epos

Zwei der größten Blockbuster der nächsten Jahre streiten sich seit Wochen um einen extrem talentierten Kameramann. Nun steht der Gewinner, aber auch der Verlier fest.

Greig Fraser ist aktuell wohl der begehrteste Kameramann in Hollywood. Auch wenn euch der Name nichts sagt, habt ihr seine Bilder garantiert schon gesehen. Fraser war u.a. an Zero Dark Thirty, Rogue One und The Creator beteiligt. Zudem ist er einer der Pioniere hinter der Volume-Technologie, die The Mandalorian zum Leben erweckt.



Als wäre das nicht beeindruckend genug, taucht sein Name in den Credits von Dune und The Batman auf. Und genau das führt jetzt zu einem Konflikt. Nächstes Jahr sollen sowohl Dune 3 als auch The Batman 2 gedreht werden. Wie es aussieht, hat Fraser nur Platz für einen der beiden Blockbuster in seinem Terminkalender.

Dune 3 muss sich einen Ersatz für Greig Fraser suchen – und hat bereits einen sehr spannenden Namen gefunden

Kehrt Fraser für The Batman 2 oder Dune 3 zurück? In den vergangenen Wochen wurde diese Frage heiß diskutiert. Nicht zuletzt leben beide Filme extrem von ihrem jeweiligen Look, der zu großen Teilen auf Frasers exzellente Arbeit zurückgeht. Nun scheint die Entscheidung gefallen zu sein: Dune 3 muss sich einen Ersatz suchen.

Wie aus dem Newsletter des in der Regel verlässlichen Scoopers Jeff Sneider hervorgeht, taucht Fraser als Nächstes in die düstere Welt von Gotham City ein und filmt das zweite Leinwandabenteuer von Robert Pattinsons Batman. Dune 3 fasst derweil einen anderen Kameramann für die Rückkehr nach Arrakis ins Auge: Linus Sandgren.

Sandgren ist ein spannender Ersatz. Obwohl er noch nicht so ein markantes Profil wie Fraser besitzt, verblüffte er in der vergangenen Dekade mit mehreren herausragenden Filmen. Dazu gehören in erster Linie seine Kollaborationen mit Regisseur Damien Chazelle: La La Land (!), Aufbruch zum Mond (!!) und Babylon (!!!).

Zudem steckt Sandgren hinter einem der bestaussehenden Blockbuster der Dekade: James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben. Egal, ob eindringliches Close-up, furiose Action-Sequenz oder ein atemberaubender Blick in die Landschaft: Sandgrens Bilder brauchen sich auf keinen Fall vor Frasers atmosphärischen Aufnahmen zu verstecken.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Dune 3 im Kino?

Derzeit steht der Kinostart von Dune 3 noch nicht fest. Das Studio Warner Bros. hat sich für den Dezember 2026 einen Starttermin gesichert, der bisher mit keinem konkreten Film belegt ist. Zuletzt wurde spekuliert, dass es sich hierbei um einen Platzhalter für Dune 3 handelt. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht.