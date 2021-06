Düstere Sci-Fi-Serie schickt Game of Thrones- und Marvel-Star in einen harten Showdown

Im Trailer zur 2. Staffel See bei Apple TV+ spielen Game of Thrones-Star Jason Momoa und Guardians of the Galaxy-Star Dave Bautista Brüder, die auf ein brutales Duell zusteuern.

Mit vielen aufregenden Serien hat sich Apple TV+ mittlerweile zu einem vielschichtigen Streaming-Dienst entwickelt, bei dem es viele Perlen zu entdecken gibt. Eine der allerersten Serien zum Start war 2019 das postapokalyptische Sci-Fi-Drama See - Reich der Blinden mit Game of Thrones- und Aquaman-Star Jason Momoa.

Die postapokalyptische Geschichte dreht sich darum, dass die wenigen Überlebenden eines tödlichen Virus blind sind. Momoas Kinder allerdings können sehen und werden zu bedrohten Hoffnungsträgern. In der kommenden 2. Staffel spitzt sich die Situation durch den Auftritt von Cast-Neuzugang Dave Bautista zu. Der Guardians of the Galaxy-Star spielt den Bruder von Momoas Figur.

Trailer zur 2. Staffel See teast Showdown zwischen Jason Momoa und Dave Bautista

Bevor die neuen Folgen von See im August bei Apple TV+ starten, bietet die neue Vorschau schon einen ersten Einblick in den drohenden Konflikt zwischen Momoas Baba Voss und Bautistas Edo Voss:

See - S02 Teaser Trailer (English) HD

Als früherer Wrestling-Star ist Dave Bautista längst voll im Film- und Seriengeschäft angekommen. Vor der Apple-Serie hat sich der Star Rollen wie Drax im Guardians of the Galaxy-Franchise gesichert oder in Blockbustern wie James Bond 007: Spectre und Blade Runner 2049 mitgespielt. Zuletzt war er als Hauptfigur in Zack Snyders aktuellem Netflix-Blockbuster Army of the Dead zu sehen.

Die 2. Staffel von See - Reich der Blinden startet am 27. August 2021 bei Apple TV+. Die erste Staffel gibt's dort schon komplett zum Streamen, falls ihr neugierig geworden seid. Nach Staffel 2 geht's mit See übrigens auch noch weiter. Laut Variety wurde die Serie jetzt schon für eine 3. Staffel verlängert.

