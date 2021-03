Dwayne Johnson zeigt wichtigsten Teil des Black Adam-Muskelwahnsinns – und warum er ein Geschenk für DC ist

Dwayne Johnson enthüllt auf Instagram den wichtigsten Teil seiner Black Adam-Vorbereitungen. Es zeigt nebenbei, warum er der perfekte Star für den DC-Blockbuster ist.

Dwayne Johnson will Black Adam auf den olympischen Thron aller Leinwand-Superhelden stemmen. Für seine Rolle des DC-Antihelden und archetypischen Shazam!-Widersachers trainiert er so hart wie selten zuvor und hat mit Marvels Thor einen handfesten Muskelkrieg vom Zaun gebrochen. Jetzt enthüllt er den wichtigsten Teil seiner Vorbereitungen: die Ernährung.

Dwayne Johnsons Black Adam-Vorbereitungen: Der wichtigste Teil

Während Dwayne "The Rock" Johnson Instagram schon mehrfach sein schier unvorstellbares Muskel-Training vorstellte, kommt er auch auf seinen Diätplan zu sprechen. Außenstehenden mag die richtige Ernährung gegenüber dem Gewichtheben wie ein wohlmeinender Ratschlag von Oma vorkommen, aber The Rock weiß es besser:

Wie ihr wisst, bestehen meine Vorbereitungen für Black Adam aus Krafttraining, Konditionierung, aus der Erforschung der Figur und der Geschichte. Ich denke aber, der wichtigste Teil ist die Ernährung.

Was zunächst großmütterlich klingt, ist nämlich der zentrale Teil jedes ernsthaften Trainings. Kraftsportler*innen sprechen häufig auch von einer 70/30-Verteilung, was die Wichtigkeit angeht - 70% Ernährung, 30% Training. Ohne den richtigen Mampf wäre es also richtig Essig mit Black Adam. Und der gestaltet sich sehr gehaltvoll (der Mampf, nicht der Essig).

Dwayne Johnsons Black Adam frisst Thor zum Frühstück - aber vorher das hier

Während im Hintergrund pazifische Wellen an einen hawaiianischen Strand branden, erklärt uns Mr. Johnson sein Frühstück: Neben Protein-Krachern wie Eiern und Rinderfilet gibt es Haferflocken mit Blaubeeren und Milchbrötchen mit Zimt und Süßkraut für den Kohlehydrat-Bedarf. Das Video zeigt den perfekten Start in den Trainings-Tag - aber vor allem beweist es, warum Dwayne Johnson für DC einfach ein Geschenk ist.

Dwayne Johnson ist für DC und Black Adam genau der Richtige

© Paramount Pictures Trainiert wie kein Zweiter: Dwayne Johnson

Einerseits nämlich ist der Mann die reinste Naturgewalt - das weiß jeder, der sich auch nur fünf Minuten mit seinem Instagram-Profil auseinandersetzt. Getrieben vom schieren Wunsch, seine Fans restlos glücklich zu machen, unterzieht sich The Rock einem erbarmungslosen Trainingsregiment, feilt bis zum Umfallen an seinen Rollen und bringt sich jeden Tag an seine Grenzen. Wie das Video aber auch zeigt, tut er das alles mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht.



Dwayne Johnsons fröhliche Selbstironie

"Das Rinderfilet hab ich gerade selbst gebraten. Ich kündige das immer gerne an, als hätte ich etwas Gewaltiges geschafft. 'Hey, ich habe Steak gebraten!'", verkündet er lachend. Das ist so herrlich unprätentiös und selbstironisch, dass einem das Herz aufgeht. Kurz darauf erklärt er:

Blaubeeren sind gut fürs Gehirn. Man sagt, je klüger du bist, desto größer ist dein Gehirn. Ihr wisst also schon Bescheid: Mein Gehirn muss riesig sein. Sagt der Typ, der eine 4- auf dem College hatte. Aber ich schweife ab.

DC braucht einen Helden wie Dwayne Johnson

© Sony Pictures Johnson beweist viel Humor - auch in seinen Rollen.

Unbedingte Hingabe an die Fans und Humor, der von Herzen kommt - das bringt Dwayne Johnson nicht nur in seine Rolle, sondern damit auch ins DC Extended Universe ein. Und dafür sollten ihm DC und Warner den Bizeps küssen, denn wenn er seine disziplinierte und offenherzige Natur in Black Adam transportieren kann, werden Marvels Konkurrenten davon reichhaltig profitieren.

Schließlich ist es genau der Humor und die Selbstironie, die dem DCEU gelegentlich abhanden kommt. Helden wie Batman oder Superman scheinen sich zuletzt mit nichts als verbissener Ingrimm einer düsteren Welt entgegenzuwerfen. Solche Opferlämmer in Spandex haben nichts von dem entspannten, weil minutiös komponierten Humor der MCU-Filme. Und das ist ein Problem.

Dwayne Johnson kann Fans wieder für das DCEU begeistern

© Warner Bros. Hat wenig zu lachen: Ben Affleck als DC-Aushängeschild Batman

Denn wo den Fans kein Raum für Humor geboten wird, macht sich schnell Häme als dessen Kehrseite breit. Das denke ich mir jedenfalls, wenn ich die Reaktionen auf Henry Cavills peinlichsten Justice League-Moment oder auf den Whedon-Cut des Films sehe. Dwayne Johnson könnte das ändern.

Von Humor und Grundeinstellung der DCEU-Filme einmal abgesehen sind natürlich bei DC zuletzt auch einfach eine Menge produktionstechnische Schnitzer passiert. Aber mit Johnson könnte über den Humor wieder eine Gemeinschaft zwischen dem Leinwand-Universum und den Fans entstehen. Eine Brücke, die gerade durch die Justice League-Querelen zuletzt ziemlich brüchig geworden ist.

Freut ihr euch auf Black Adam?