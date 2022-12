Netflix' größter Horror-Meister setzt für Amazon Fantasy-Epos um, das als unverfilmbar gilt

Viele sehen Mike Flanagan dank diversen Netflix-Projekten als absoluten Horror-Meister. Jetzt will er für Amazon das gewaltige Fantasy-Epos Der dunkle Turm verfilmen.

Neflix-Genie schenkt Amazon Fantasy-Serie mit 5 Staffeln und 2 Filme

The Witcher und alle anderen Fantasy-Serien müssen jetzt anfangen zu zittern. Nach seinem Wechsel zu Amazon ist jetzt nämlich das neue Projekt von Ex-Netflix-Horrormeister Mike Flanagan (Spuk in Hill House) bekannt geworden.

Das Fantasy-Epos gilt vielen Genre-Fans als unverfilmbar. Die Saga um den Revolverhelden Roland wird über acht Bände mit mehr als 4000 Seiten erzählt und sogar in anderen Büchern Kings wieder aufgegriffen. Das epische Abenteuer vereint Fantasy, Sci-Fi- und Western-Elemente. Wie genau Flanagan die Reihe adaptieren will, ist noch nicht bekannt.

Er und sein Partner Trevor Macy gehen das Projekt allerdings mit großen Ambitionen an. Laut Deadline -Bericht planen sie aus Kings Buchreihe eine Amazon-Serie mit fünf Staffeln zu machen, die schließlich durch zwei Filme ergänzt wird. Kings Vorlage wurde zuletzt mit Der Dunkle Turm fürs Kino umgesetzt und floppte dort fürchterlich.

Wann kommt die Fantasy-Serie Der dunkle Turm zu Amazon Prime Video?

Wann genau die Serie und die Spielfilme bei Amazon Prime erscheinen, ist momentan noch schwer abzuschätzen. Das Projekt befindet sich in der Frühphase seiner Entwicklung. Wir rechnen nicht vor Ende 2024 mit der ersten Staffel.

Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

Freut ihr euch auf Flanagans Der dunkle Turm?