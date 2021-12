Dwayne Johnson teilt gegen Vin Diesel aus und zerstört jede Hoffnung auf Fast & Furious-Rückkehr

Dwayne Johnson hat genug von Vin Diesels Versuchen, ihn zu Fast and Furious zurückzuholen und hält sich in einem neuen Interview nicht zurück in Sachen Kritik am Dom-Toretto-Star.

Es ist die Seifenoper des Jahres: Die öffentliche Fehde zwischen Dwayne Johnson und Vin Diesel erreichte 2021 neue Ausmaße. An ihrem Tiefpunkt ist die Beziehung der beiden ehemaligen Fast-and-Furious-Kollegen aber offenbar noch nicht angelangt. Denn es geht immer noch schlimmer, wie neue Aussagen von Dwayne "The Rock" Johnson zeigen. Der Darsteller des Luke Hobbs kritisierte den Filmfamilienvater Diesel nämlich scharf und zermalmte dabei den letzten Rest Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Hauptreihe.

Streit der Fast & Furious-Stars: So kritisiert Dwayne Johnson Vin Diesels Friedensangebot

Hintergrund der neuen Aussagen ist ein Instagram-Post von Vin Diesel, in dem der Darsteller des Dominic Toretto im November an seinen "kleinen Bruder Dwayne" appellierte, sich seines "Schicksales" zu besinnen und in den Schoß der Fast-and-Furious-Familie zurückzukehren. In dem Beitrag bemühte Diesel unter anderem ein Versprechen an "Pablo", also den verstorbenen Paul Walker, sowie seine eigenen Kinder, die Johnson als "Onkel Dwayne" kennen. Das stieß Dwayne Johnson offenbar bitter auf.

The Rock schließt Auftritt in der Hauptreihe von Fast & Furious aus

In einem Interview mit CNN über sein Karriere-Jahr 2021 wurde der frühere Wrestler auch auf dieses Angebot zur Versöhnung angesprochen. The Rock reagierte ohne Umschweife auf die Frage nach Diesels Bittstellung:

Ich war sehr überrascht von Vins jüngstem Post. Diesen Juni, als Vin und ich tatsächlich in Kontakt getreten sind – nicht über Social Media – habe ich ihm geradeheraus – und im Privaten – gesagt, dass ich nicht zur Reihe zurückkehren würde.

Und weiter:

Ich war entschieden und dennoch freundlich in meiner Wortwahl und sagte, dass ich den Cast immer unterstützen würde und immer die Daumen drücken würde für den Erfolg des Franchise, es aber keine Chance gibt, dass ich zurückkehren werde.

Dwayne Johnson wirft Vin Diesel Manipulation vor

Dann ging Dwayne Johnson näher auf Diesels Instagram-Beitrag ein und übte Kritik an dessen Methoden:

Vins jüngster öffentlicher Post war ein Beispiel für seine Manipulation. Ich mochte nicht, dass er seine Kinder sowie Paul Walkers Tod in dem Beitrag erwähnt. Lasst sie da raus.

Dwayne Johnson bedauert öffentlich ausgetragene Fast-and-Furious-Krise

Ausgehend von Johnsons Wortwahl, stieß ihm neben der Bemühung der Kinder und Walkers besonders der Weg auf, den Vin Diesel für sein Angebot wählte: die Öffentlichkeit. Statt die, von Johnson zuvor betonte, private Aussprache zu suchen, wählte Diesel seine 77 Millionen Instagram-Follower als Publikum. Was Dwayne Johnson noch einmal betonte:

Wir haben vor Monaten darüber gesprochen und kamen zu einem klaren Verständnis [der Lage]. [...] Es ist bedauernswert, dass der öffentliche Dialog unnötige Verwirrung stiftet.

Dwayne Johnson wählte seine Worte in dem Interview mit Bedacht und wiederholte mehrfach, dass er dem Franchise und seinen Kolleg:innen alles Gute wünscht. Seine Kritik an Diesels Beitrag, insbesondere die Bemühung eines verstorbenen Co-Stars, ist nachvollziehbar. Andererseits mag man Johnsons Streben nach einer privaten Lösung entgegenhalten, dass er es war, der den Zwist 2016 durch ein Social Media-Posting an die Öffentlichkeit brachte. Von einem Vin-Diesel-Gag im größten Netflix-Film des Jahres einmal ganz abgesehen.

Die Beziehung der beiden Superstars scheint jedenfalls irreparabel geschädigt und beide haben ihren Teil dazu beigetragen.

Fast and Furious 10 startet ohne Johnson am 6. April 2023 im Kino.

Podcast über das Phänomen Dwayne Johnson: Nervensäge oder Sympathieträger?

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.