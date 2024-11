In 2 Wochen startet Disneys nächstes großes Fantasy-Abenteuer im Kino: Wird das der erfolgreichste Film des Jahres?

Aktuell hält Alles steht Kopf 2 den vorläufigen Titel des erfolgreichsten Films des Jahres. Dem Animations-Abenteuer ist jedoch schon der neue Fantasy-Kracher aus dem Hause Disney auf den Fersen.

Rund 1,7 Milliarden US-Dollar hat Pixars Animations-Sequel Alles steht Kopf 2 weltweit in den Kinos eingenommen. Mit einem gewaltigen Vorsprung von etwa 300 Millionen hat es sich der Film vor Deadpool & Wolverine an der Spitze der erfolgreichsten Filme des Jahres 2024 gemütlich gemacht (via Box Office Mojo ). Die Emotionen sollten hier jedoch nicht zu vorschnell überkochen, denn Alles steht Kopf 2 ist ein heißer Konkurrent auf den Fersen. Und der kommt aus eigenem Hause.

Mit Vaiana 2 steht nämlich die Fortsetzung des Fantasy-Abenteuers aus dem Jahr 2016 in den Startlöchern, das damals nicht nur gewaltige Summen für Disney in die Kassen spülte, sondern auch für dessen Streamer Disney+ nach fünf Jahren immer noch als unglaublicher Erfolg gilt. Das Sequel könnte diese Erfolgsgeschichte jetzt sogar noch in den Schatten stellen. Denn die Prognosen überschlagen sich bereits Wochen vor Kinostart.

Fantasy-Abenteuer Vaiana 2 sorgt für unglaubliche Start-Prognosen im Kino

Der Vorverkauf für Vaiana 2 hat vor zwei Wochen begonnen und die Ticketanbieter in den USA bereits am ersten Tag lahmgelegt. Demnach soll das Fantasy-Abenteuer an diesem Tag mehr Tickets verkauft haben als jeder andere Animationsfilm des Jahres ‒ also auch mehr als Alles steht Kopf 2. Erste Prognosen für das Startwochenende rund um Thanksgiving hinterlassen ein nicht weniger beeindruckendes Bild.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird aktuell mit einem Einspielergebnis von 125 bis 135 Millionen US-Dollar innerhalb der ersten fünf Tage in den USA gerechnet. Damit soll der Film den Disney-internen Rekord in den Schatten stellen, den aktuell Die Eiskönigin 2 hält. Dieser konnte innerhalb der ersten fünf Tage 125 Millionen US-Dollar einnehmen.

Der Betreiber von AMC, einer der führenden US-Kinoketten, vermutete daher bereits, dass Vaiana 2 sogar größer werden könnte als Alles steht Kopf 2. Intern sprächen die Kinobetreiber:innen scherzhaft schon angelehnt an den englischen Originaltitel des Films (Moana 2) von der "Moanapocalypse".

Ob sich das bewahrheitet, werden wir ab dem 28. November 2024 erfahren, wenn Vaiana 2 in den deutschen Kinos anläuft. In den USA startet der Film bereits einen Tag zuvor.

Schaut hier noch einen Trailer zu Vaiana 2:

Vaiana 2 - Trailer (Deutsch) HD

Vaiana 2 setzt das Fantasy-Abenteuer um die beliebte Disney-Heldin nach 8 Jahren fort

Vaiana 2 knüpft an das Abenteuer der titelgebenden Heldin (Auli'i Cravalho) auf der polynesischen Insel Motonui an. In Teil 1 musste sie den angeberischen Gott Maui (Dwayne Johnson) davon überzeugen, ein gestohlenes Artefakt zurückzugeben, um den Einklang mit der Natur wiederherzustellen. In der Fortsetzung begibt sie sich mit Maui auf ein weiteres Abenteuer. Dieses Mal muss ein verheerender Fluch gebrochen werden.