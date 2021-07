Dwayne Johnson verspricht mit neuen Black Adam-Bildern DC-Größenwahn (Bonus: Hautenges Muskelkostüm)

Dwayne Johnson zeigt den DC-Fans mit neuen Black Adam-Bildern, wie unvergleichlich der Action-Kracher werden soll. Dazu zählen auch erste Bilder des Kostüms.

Die Dreharbeiten zum DC-Kracher Black Adam sind fast abgeschlossen und für Dwayne Johnson kommt der größte Bombast offenbar ganz zum Schluss: Erst kürzlich quälte er sich für Black Adam durch die schlimmste Szene seiner Karriere. Jetzt prophezeit er mit zwei neuen Set-Bildern, dass der Blockbuster selbst unter den Superhelden-Spektakeln ein unvergleichliches Spektakel werden wird.

Dwayne Johnson zeigt neue Black Adam-Bilder voller Wut und Zerstörung

Das zeigt jetzt ein Bilder der Szene, die Dwayne Johnson schon in der Vorbereitung an seine Grenzen brachte: Für eine Oben-ohne-Szene musste er die Tortur des Wasserentzugs durchstehen, um seine Muskeln besonders hervorzuheben.

Jetzt zeigt sich auch der Grund für die strapaziöse ästhetische Sorgfalt: Die Szene wird mit einer High-Speed-Kamera bei 960 statt den sonst häufig üblichen 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Dadurch lässt sich etwa eine besonders flüssige und beeindruckende Zeitlupe wiedergeben.

Um später visuelle Effekte auf Johnsons Körper einfügen zu können, hat man ihn außerdem von Kopf bis Fuß mit weißen Punkten zur Berechnung von Abständen versehen. Ein möglicher Grund ist, dass sich Johnson in dieser Szene in Black Adam verwandelt und dabei diverse (animierte) Blitze aus seinem Körper heraus- oder hineinfahren.

© Warner Bros. Bekämpft seine Feinde (auch) mit Blitzen: Black Adam

Dazu scheint auch zu passen, dass The Rock den DC-Antihelden leicht größenwahnsinnig als "die unaufhaltsamste Kraft im ganzen DC-Universum oder sogar allen Endgame-Universen" betitelt, als sei er gerade erst per Verwandlung auf den Plan getreten. Johnson will mit solchen Szenen in Black Adam komplett neue Maßstäbe setzen, dass spürt man. Und dieser Anspruch beschränkt sich nicht nur auf seinen Körper.

The Rock präsentiert spektakuläres Black Adam-Bild der Zerstörung

Darüber hinaus zeigte der Darsteller auf seinem Instagram-Account nämlich auch einen beeindruckenden Blick auf eines der großen Film-Sets: Zu sehen ist Black Adam vor einem Aufbau, der einer antiken Tempelruine ähnelt: Immense Steinblöcke bilden den Weg zu einem riesigen Tor, daneben liegt wie von Superheldenhand zerrissen der Teil einer Säule. Gut möglich, dass es sich dabei um Black Adams sagenumwobene Heimat Kahndaq handelt.

Johnson beschreibt, welche immense Dimensionen dabei zum Tragen kommen:

Diese Rückansicht von Black Adam sollte euch ein Gefühl für die absolut massiven Größenverhältnisse unseres Films vermitteln. Und ihr bekommt einen Ausblick auf die enorme Zerstörung.

Mit solchen Bildern und Kommentaren wird vor allem eines klar: Dwayne Johnsons Anspruch an sich und den Film könnte nicht größer sein. Wie auch immer Black Adam am Ende aussehen wird, für The Rock muss er größer, schneller, härter und gewaltiger als alle anderen Filme der DC- und Marvel-Universen werden.

Der Darsteller sieht den DC-Blockbuster wie eine seiner unnachahmlichen Muckibuden-Sessions: Entweder du gehst über deine Grenzen hinaus oder du gehst nach Hause. Black Adam wird ein Egomane von einem Film: Er will sich nicht ins DCEU eingliedern – er will das DCEU dominieren. Und dafür setzt er sich auch gleich ganz deutlich von anderen Vertretern seiner Art ab.

Erstes Bild von Dwayne Johnsons hautengem Muskelkostüm

© Universal Pictures Johnson zeigt bei seinen Rollen vollen Körpereinsatz

Dwayne Johnson will schließlich keinen DC-Superhelden spielen, sondern einer sein. Dazu passt ganz offensichtlich auch das Black Adam-Kostüm, das Fans an dieser Stelle zum ersten Mal bewundern dürften (wenngleich nur in Teilen und Schwarz-Weiß).

Ganz nach Comic-Vorlage handelt es sich dabei um einen schwarzen Anzug, der allerdings zumindest am Rücken noch mit an ägyptische Hieroglyphen erinnernden Zeichen versehen wurde. Aber das ist noch nicht einmal sein wichtigster Aspekt.

© Universal Pictures Welche Herausforderungen knöpft sich Johnson nach Black Adam vor?

"Das ist kein typischer Muskel-Anzug von Marvel oder DC", schiebt es Johnson schon voraus: Hier sind keine Gummi-Fasern eingearbeitet, die dem Darsteller einen muskulöseren Look verleihen sollen. The Rock braucht so etwas nicht. Dwayne Johnson gestattet seinem Kostüm nur, hauteng zu sein, um seine natürlichen Muskeln etwas hervorzuheben.

Das scheint einmal mehr zu beweisen, dass für Johnson der härteste Schwierigkeitsgrad und das maximale Ergebnis gerade gut genug sind. Ob der Black Adam-Größenwahn gerechtfertigt ist, werden wir spätestens zum Kinostart am 28. Juli 2022 erfahren.

