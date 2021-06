Dwayne Johnsons größte Action-Orgie jetzt auf Amazon Prime: 120 Minuten apokalyptische Zerstörung ohne Atempause

Action-Kracher mit Dwayne Johnson sind nicht gerade zimperlich. Auf Amazon Prime findet sich nun aber ein Brecher, der in Sachen Zerstörung alle anderen in den Schatten stellt.

Dwayne Johnson ist eine Abrissbirne mit Vielfliegermeilen. Ob ein Hongkonger Hochhaus in Skyscraper, eine Videospiel-Welt in Jumanji: Willkommen im Dschungel oder die holprige Beziehung zu Vin Diesel im echten Leben: Wo der Action-Schrank hinhaut, wird Gras schüchtern. Doch eine seiner Zerstörungsorgien sticht im Ausmaß der Vernichtung heraus: Das Katastrophen-Spektakel San Andreas stampft gleich mal halb Kalifornien ein. Wer brachiale Action genießen will, kann sich jetzt bei Amazon Prime und (!) Netflix über den Film freuen.

In San Andreas rettet ein gewaltiges Erdbeben Dwayne Johnsons Ehe: Darum geht's

Elite-Rettungsflieger und Ex-Soldat Ray Gaines (Johnson) kann zwar super mit seinem Hubschrauber hilflose Kalifornier:innen aus Wrackteilen retten, hat seine Ehe aber trotzdem an die Wand gefahren: Er und seine Frau Emma (Carla Gugino) konnten den Ertrinkungstod ihrer Tochter nicht verwinden und steuern auf eine Scheidung zu.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zur Action-Orgie mit Dwayne Johnson:

San Andreas - Trailer 3 (Deutsch) HD

Mit der verbleibenden Tochter Blake (Alexandra Daddario) soll Ray nun etwas Zeit verbringen, doch daraus wird nichts: Die fiese Plattentektonik des San-Andreas-Grabens kommt dazwischen. Denn die führt plötzlich zu immensen Erdbeben, die selbst für kalifornische Verhältnisse Rekorde aufstellen und apokalyptische Zustände hervorrufen.



Der visionäre Seismologe Dr. Hayes (Paul Giamatti) will die Menschen warnen, doch es ist zu spät: Eine ganze Serie an Beben hält auf San Francisco zu und droht die Stadt komplett dem Erdboden gleichzumachen.

Nicht nur die Ehe: Dwayne Johnson rettet gerade auch DC mit seinen Muskeln

Katastrophen-Experte Ray muss per Helikopter dem ganzen Staat zur Hilfe eilen, konzentriert sich aber schnell auf (Noch-)Frau und Tochter: Denn während die eine auf dem brennenden Dach von Hochhaus 1 verweilt, steckt die andere in der eingestürzten Tiefgarage von Hochhaus 2 fest, weil der neue Typ ihrer Mutter (Ioan Gruffudd) sie feige im Stich gelassen hat. Ray muss also Heldenmut beweisen, um seine Liebsten und damit womöglich sogar seine Ehe retten zu können.

San Andreas ist geradlinige Katastrophen-Action für Dwayne Johnson-Fans

Dass Naturkatastrophen ständig Beziehungen kitten müssen - siehe etwa Twister, 2012 oder Greenland - ist zwar ein alter Hut. Aber im Falle von San Andreas ist das ziemlich egal. Denn hier sorgt eine beispiellose Zerstörungsorgie nach kurzem Familien-Einstieg für Action ohne Atempause.

© Warner Bros. Rays Noch-Ehefrau Emma (Gugino)

Wo das Drehbuch flöten geht, helfen ein super aufgelegter The Rock nebst Gugino und Daddario gerne aus. Der Cast kann sich sehen lassen - aber Hauptdarsteller und Argument Nr. 1 für Katastrophenfilm-Fans dürften hier die bombastischen Effekte sein.



Einstürzende Städte, vom Beben durch die Gegend wabernde Hochhäuser und ein Tanker auf der Spitze einer gigantischen Tsunami-Welle: San Andreas bietet was fürs Auge und ist trotz unbestreitbarer Schwächen genau das, was man von Dwayne Johnson-Action erwartet: Brachial, schnell und immer mit einem sympathischen Augenzwinkern.

