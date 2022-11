Chandler Riggs ist im The Walking Dead-Finale zurückgekehrt – und niemand hat es bemerkt

Mit Chandler Riggs kehrte einer der beliebtesten The Walking Dead-Stars im Finale der Horror-Serie zurück. Er war allerdings im Hintergrund versteckt. Und trug einen Hut.

Das The Walking Dead-Finale liegt hinter uns. Für viele Fans gab es in der 24. Folge der 11. Staffel ein herzliches Wiedersehen mit ihren Serien-Lieblingen. Aber einen werden die meisten übersehen haben. Carl Grimes-Darsteller Chandler Riggs war nämlich in einer Szene versteckt.

The Walking Dead-Liebling Chandler Riggs hatte die Rückkehr im Finale nicht geplant

In einer der letzten Szenen in Hilltop hat er nämlich einen kurzen Auftritt als im Hintergrund arbeitender Farmer. Riggs hatte die Rückkehr vor die TWD-Kameras eigentlich nicht geplant, sondern war nur zufällig am Set, um seinen alten Weggefährten Hallo zu sagen. Serien-Schöpferin Angela Kang erklärte Entertainment Weekly :

Riggs war in der Gegend und wollte seine alten Freunde wiedersehen. Ich hatte eine tolle Zeit mit ihm am Set [...]. Dann brauchten sie Statisten im Hintergrund von ein paar Szenen und [Regisseur] Greg [Nicotero] meinte: "Willst du es versuchen? Los, stell dich da hinten hin!"

© Jace Downs / AMC Chandler Riggs im The Walking Dead-Finale

Er habe nicht einmal seine Kleidung gewechselt und nur einen Hut aufgesetzt, erzählte auch Riggs der Medienseite. The Walking Dead-Fans werden sich über seinen kurzen Cameo freuen, auch wenn sie ihn beim ersten Mal womöglich verpasst haben. Der junge Carl Grimes war bis zu seinem Ableben in Staffel 8 eine der beliebtesten Figuren der Serie.

Was haltet ihr von Riggs' Cameo?